FEIRA VIÑO VALDEORRAS
Un sector que busca a excelencia
A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, ten aberto o prazo de inscrición para as Catas de Galicia 2026, un certame organizado en colaboración cos diferentes consellos reguladores para poñer en valor e premiar a excelencia dos viños elaborados na comunidade. As adegas interesadas en participar teñen de prazo ata o vindeiro xoves, día 4 de xuño, para formalizar a súa solicitude. As empresas adscritas ás denominacións de orixe deberán enviar o boletín de inscrición directamente aos seus respectivos consellos reguladores, mentres que os produtores de viños con indicación xeográfica protexida terán que remitilo de forma electrónica ao Departamento de Promoción da Calidade Alimentaria de Agacal.
O concurso establece un total de 21 categorías, abarcando tanto os viños brancos e tintos de cada denominación de orixe como apartados específicos para colleiteiros, variedades senlleiras, elaboracións con madeira, espumosos, tostados e ecolóxicos. Como norma xeral, todos os viños que se presenten á cata terán que ser da colleita do ano 2025, agás os de colleitas anteriores, elaboracións con madeira, espumosos ou tostados. Nas categorías viños con indicación xeográfica e viños ecolóxicos poderán participar viños da colleita 2025 e da 2024. O proceso técnico contará cunha fase inicial de precata ou cata de selección e unha cata final, empregando as fichas oficiais aprobadas pola Organización Internacional da Viña e do Viño. As catas de selección de cada denominación de orixe serán avaliadas por ata dez membros dos seus respectivos paneis de cata.
Na pasada edición, os viños de Valdeorras reafirmaron a súa presenza con premios para adegas como Ruchel, co seu Acio de Ouro en branco, e Bebedeira D’Berna, co Acio de Ouro en tinto. Ademais, adegas como A Coroa e Joaquín Rebolledo -que logrou un triplo podio en branco, tinto e madeira- demostraron a consolidación do potencial da comarca. Para esta nova edición, as categorías xerais manterán a esixencia dun número mínimo de seis mostras para poder competir e optar ao premio.
Con máis de 30 anos de traxectoria, Bodegas Ruchel consólidase como unha das firmas máis veteranas da comarca de Valdeorras, combinando a fidelidade ás súas orixes co éxito comercial. A adega atesoura unha historia ligada á vangarda da calidade na comunidade, sendo a primeira en obter o selo de garantía Galicia Calidade e a pioneira en lograr o premio ao mellor viño de Galicia cun monovarietal 100% Godello. Esta firme aposta pola excelencia mantívose intacta ao longo das décadas, unha traxectoria que se viu revalidada recentemente na última edición da Cata de Viños de Galicia, onde se alzou co Acio de Ouro ao mellor viño de Valdeorras.
Este recoñecemento autonómico coincide cunha conxuntura económica complexa como a actual, na que factores como a inflación e a suba de custos afectan de xeito directo a un sector que depende estreitamente do ocio. Porén, Ruchel afronta estes retos con optimismo grazas ao excelente posicionamento do seu produto estrela. “O viño Godello está de moda e goza dun gran recoñecemento en España”, sinalan desde a adega, destacando que o traballo ben feito durante décadas permítelles hoxe ter unha sólida presenza comercial en practicamente todo o país e esgotar todas as súas existencias tempada tras tempada, un fito especialmente salientable no competitivo mercado vitivinícola actual.
Asentada sobre un histórico promontorio cunha edificación que data de mediados do século XVIII, Adega A Coroa representa a consolidación do legado da cuarta xeración dunha familia de viticultores. Desde o nacemento do proxecto actual no ano 2002, a adega apostou pola calidade a través dun control absoluto de todo o proceso, desde a poda en verde nas súas 28 hectáreas de viñedo propio ata o embotellado final. Esta filosofía baseada no coidado minucioso da terra mantívose como aceno de identidade, consolidando as súas tres marcas de Godello 100% e unha exclusivísima produción de Garnacha Tintoreira de cepas centenarias.
O prestixio da adega mantense intacto grazas á súa capacidade para transmitir as características do chan galego a través de elaboracións tan singulares coma o seu viño Lías ou o afamado “200 cestos”, un Godello de parcela con forte tensión e acidez criado en fudres de carballo francés. “O traballo da denominación de orixe permitiu que a xente sitúe Valdeorras e recoñeza o Godello”, sinalan desde a adega, destacando que a fidelidade á súa propia uva lles permite hoxe alcanzar unha produción de 150.000 botellas entre todos os seus viños e vender a totalidade das súas existencias.
