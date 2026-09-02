¿Sabe usted que Seixalbo tiene un nuevo vecino muy astuto?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Seixalbo tiene un vecino peludo que necesita ayuda
¿Sabe usted que en Seixalbo hay un curioso nuevo vecino? ¿Que ya no solo son los jabalíes los animales salvajes que se acercan a la ciudad en búsqueda de alimento? ¿Que estos días apareció un zorro en el arcén de la carretera? ¿Que dicen que trató de acercarse a la población en aparente estado de desnutrición? ¿Que al pobre animal se le vio tambaleándose en búsqueda de ayuda?
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