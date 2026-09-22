¿Sabe usted que a un vecino de Ourense le podría haber compensado que le robasen la tarjeta?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, al Concello de Ourense se le fue la mano difundiendo datos
¿Sabe usted que al Concello de Ourense se le fue la mano difundiendo el operativo policial de este fin de semana? ¿Que para presumir de su éxito adjuntaron a la prensa fotos del material? ¿Que en las imágenes se veían a la perfección todos los datos de las tarjetas que aquí hemos pixelado? ¿Que visto el resultado, hay quien se pregunta si al dueño no le salía más a cuenta que se las hubiera quedado los cacos?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
Macías defiende la negativa
El Constitucional encamina la amnistía de la malversación del procés tras un cambio en la ponencia