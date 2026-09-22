¿Sabe usted que a un vecino de Ourense le podría haber compensado que le robasen la tarjeta?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, al Concello de Ourense se le fue la mano difundiendo datos

La tarjeta de crédito robada, pixelando los datos de la misma.
La tarjeta de crédito robada, pixelando los datos de la misma.

¿Sabe usted que al Concello de Ourense se le fue la mano difundiendo el operativo policial de este fin de semana? ¿Que para presumir de su éxito adjuntaron a la prensa fotos del material? ¿Que en las imágenes se veían a la perfección todos los datos de las tarjetas que aquí hemos pixelado? ¿Que visto el resultado, hay quien se pregunta si al dueño no le salía más a cuenta que se las hubiera quedado los cacos?

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