Almeida no tiene "ninguna intención" de retirar el reconocimiento a Julio Iglesias y critica "hipocresía" de izquierdas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que no tiene "ningún intención en estos momentos" de retirar la distinción de Hijo Predilecto de la ciudad al cantante Julio Iglesias, ha criticado la "hipocresía" de la izquierda y ha instado a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a que mire hacia su excompañero Íñigo Errejón y los socialistas hacia el exsecretario de Investigación y Análisis del PSOE Francisco Salazar.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación por una denuncia contra Julio Iglesias después de que exempleadas de su servicio doméstico le hayan acusado de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.

Tras conocerse esta situación, tanto Más Madrid como PSOE han reclamado al Gobierno de Almeida la retirada del título de Hijo Predilecto de Madrid concedido en el año 2015 al cantante." Es la hipogresía de la izquierda. Yo no tengo ninguna intención en estos momentos de retirarle la medalla a Julio Iglesias. También nos pidieron que se le retiraran los honores a Plácido Domingo y tampoco lo hicimos. ¿Por qué vamos a hacerlo?", ha contestado el primer edil a la prensa desde Usera.

A Almeida además no le "inspira ningún respeto ni tiene legitimidad para opinar" Rita Maestre, "aquella que habla de un presunto acosador (en referencia a Iglesias) con un océano de distancia y, sin embargo, no ve lo que pasaba con sus compañero de partido en el despacho de al lado".

"¿O nos va a decir ahora Rita Maestre, Mónica García o Pedro Sánchez que ellos son los abanderados del feminismo cuando no sabían lo que pasaba con los Salazar, con los Errejón, con los con los Koldos en su trato con las mujeres?", se ha preguntado. "Cuando Rita Maestre nos explique por qué ocultaron lo de Errejón y cómo nos enteraron de lo que estaba pasando en el despacho del portavoz parlamentario de Sumar entonces podrá hablar de otras personas a las que se les está haciendo una serie de acusaciones", ha lanzado.

Desde el PP no van a operar "en la lógica que opera Rita Maestre en relación con el feminismo" porque ellos sí son los que piensan "verdaderamente en la igualdad entre hombres y mujeres pero sin abordarla ni desde la hipocresía, ni desde la falsedad, ni desde el blanqueamiento de aquellos que como piensan lo mismo que Rita Maestre, Mónica García o Pedro Sánchez entonces se sienten legitimados para tratar a las mujeres como se ha visto que las tratan en la sede del PSOE, en la sede de Más Madrid o entre los que se sentaban en el Congreso de los Diputados o en el Consejo de Ministros".

REFRENDA LAS PALABRAS DE AYUSO

Almeida ha instado a la izquierda a que "antes de detectar presuntos acosadores con un océano y a miles de kilómetros de distancia, que expliquen por qué no detectaron los casos de acoso de Paco Salazar en la sede de Ferraz o de Íñigo Errejón en la sede de Más Madrid".

El alcalde ha refrendado las palabras en 'X' de su jefa de partido y presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha asegurado que la región "jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos, Julio Iglesias", para censurar el "silencio cómplice" de la "ultraizquierda" con las mujeres violadas y atacadas en países como Irán mientras hablan de este asunto. Son palabras, según el alcalde, que "reflejan fielmente la realidad".

"¿Irene Montero ha dicho alguna palabra sobre las mujeres de Irán? No ha dicho ninguna. ¿Pablo Iglesias ha dejado ya de esquiar y ha podido decir algo respecto a las mujeres de Irán? No, sigue esquiando para no tener que hablar sobre quiénes le financiaron porque estos son los que les financiaron. Es la hipogresía de la izquierda", ha arremetido el primer edil.

Tras afirmar que no tiene "ninguna intención" de retirar reconocimiento alguno a Julio Iglesias, el alcalde ha ironizado con el hecho de que si Errejón "tuviera la Medalla de Madrid, está claro que después del juicio y de acuerdo a la sentencia, entonces se podría hacer".

"Y mientras tanto, nosotros estamos siempre en la misma posición pero quienes no detectan acosadores y agresores sexuales en el despacho con el que comparten tabique que no nos den lecciones a los demás sobre lo que tenemos que hacer", ha zanjado.

