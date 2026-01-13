ANDALUCÍA.-CádizAlDía.- El Instituto Cervantes se llena para la proyección del documental sobre Elvira Lindo de la Diputación

MADRID/ CÁDIZ/MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El auditorio del Instituto Cervantes en Madrid se ha llenado este pasado lunes 12 de enero para la proyección del documental 'Elvira Lindo, por ejemplo, un ejemplo...', realizado por el servicio de Producciones Audiovisuales de la Diputación de Cádiz.

Entre los asistentes destacó la presencia de representantes de la cultura como Víctor Manuel, Ana Belén o el actor Javier Cámara, así como periodistas como Jesús Maraña o José María Izquierdo, entre otros resaltados por la Diputación en una nota.

'Elvira Lindo, por ejemplo, un ejemplo...' es un recorrido biográfico que condensa la peripecia vital, profesional y artística de una autora nacida en Cádiz y que es Hija Predilecta de la provincia gaditana.

Las mudanzas de una ciudad a otra, condicionadas por la profesión de su padre, su trabajo en la radio, su variada producción literaria y la eclosión de Manolito Gafotas como personaje o sus vivencias en Nueva York son pasajes que se incorporan a un documental que fue introducido en este acto en Madrid por el responsable del Servicio de Producciones Audiovisuales de Diputación, Fernando Santiago, y el guionista de esta obra, Pedro Ingelmo.

Fernando Santiago explicó la experiencia de Diputación en la realización de documentales de diferentes temáticas, destacando en este caso los títulos dedicados a escritores de la provincia como Rafael Alberti, Caballero Bonald, Luis Berenguer, Fernando Quiñones y, ahora, Elvira Lindo.

Los vínculos entre Madrid y Cádiz, personificados en la propia escritora, se pusieron de manifiesto en una presentación que cerró Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, quien afirmó estar "muy orgulloso de homenajear la luz de Cádiz desde Madrid".

Todo ello tuvo lugar después de que la propia escritora participase en el Instituto Cervantes en un acto en el que se custodió en la Caja de las Letras el legado cedido por Elvira Lindo, como dibujos de diferentes celebridades, lecturas de la infancia, fotos, cuadernos y manuscritos o guiones para adaptaciones al cine de sus libros.

El depósito se llevó a cabo ante la presencia del director del Instituto Cervantes, el escritor Luis García Montero, familiares de Elvira Lindo, entre ellos su marido, el novelista Antonio Muñoz Molina, y amigos.

Tras la incorporación de este legado a la Caja de las Letras se proyectó en el auditorio del Cervantes el documental, con un aforo del salón de actos agotado.