ANDALUCÍA.-Córdoba.- A la venta las entradas para 'El Fantasma de la Ópera', que llega al Gran Teatro en mayo

El Gran Teatro de Córdoba acogerá del 15 al 24 de mayo la puesta en escena de 'El Fantasma de la Ópera', que recorrerá el país por primera vez con más de 20 ciudades confirmadas y cuyas entradas para su parada cordobesa ya están a la venta con diferentes descuentos en 'https://teatrocordoba.es/espectaculo/el-fantasma-de-la-opera/'.

Según ha indicado la compañía en una nota, Daniel Diges ('Los Miserables' y 'Kinky Boots') interpretará a Erik, el misterioso y atormentado fantasma; Ana San Martín ('Mar i Cell' y 'El Médico') será Christine Daaé, la joven soprano enamorada del apuesto vizconde Raoul Chagny, a quién dará vida Rubén López ('Los puentes de Madison').

Como director musical en gira estará Miquel Tejada, mientras que Manu Pilas ('Los Miserables' y la voz del 'Bella Ciao' de 'La Casa de Papel') es alternante en el papel del fantasma y Judith Tobella ('Los Miserables' y 'El Médico') lo hace en el de Christine.

Este montaje dirigido por Federico Bellone y musicalmente por Julio Awad, ganador del Premio Talía 2024 por esta versión del musical, ha sido elogiado por la crítica y el público. Silvia Montesinos es la directora residente y responsable de la traducción de la letra, mientras que el vestuario, diseñado por Chiara Donato, ha recibido el Premio del Público Broadway World Spain.

Desde su estreno en el Her Majesty's Theatre del West End en 1986 y en Broadway en 1988, 'El Fantasma de la Ópera' ha cautivado a más de 160 millones de personas en 195 ciudades y 21 idiomas, ganando más de 70 importantes premios teatrales. Esta versión mantiene el espíritu del original, con una puesta en escena espectacular y una historia inolvidable que ha convertido al musical en un referente del teatro mundial.

Inspirada en la novela de Gaston Leroux de 1910, 'Le Fantôme de L'Opéra', 'El Fantasma de la Ópera' de Andrew Lloyd Webber cuenta la historia de una misteriosa figura enmascarada que acecha bajo la Ópera de París, ejerciendo un reinado de terror sobre todos los que la habitan. Se enamora perdidamente de una joven soprano, Christine Daaé, y se dedica a cultivar sus extraordinarios talentos, empleando todos los métodos tortuosos a su alcance.

La espectacular partitura incluye temas como 'La música de la noche', Todo lo que te pido', 'Deseando que estuvieras aquí otra vez', 'Carnaval' y la icónica obertura del título.