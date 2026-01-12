ANDALUCÍA.-Granada.- Candela Capitán explora este viernes los meandros de la identidad digital y el cuerpo en el Teatro Alhambra

GRANADA/ GRANADA, 12 (EUROPA PRESS)

El Teatro Alhambra, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, se convierte en el escenario de una de las propuestas más disruptivas de la temporada actual con la llegada de Candela Capitán y su pieza 'SOLAS', este viernes, 16 de enero, a las 20,00 horas.

En este espectáculo, la creadora sevillana trasciende los límites de la danza convencional para "ofrecer una reflexión crítica sobre los mecanismos de comunicación contemporáneos y el papel del cuerpo en el mercado inmaterial de datos", según ha detallado la Junta en una nota de prensa este lunes.

La idea, coreografía y puesta en escena es de la coreógrafa y artista andaluza, quien está acompañada en el escenario por las intérpretes Rocío Begines, Laia Camps, Mariona Moranta, Vera Palomino y Julia Ross.

La obra, producida por los Teatros del Canal de Madrid, navega por "las implicaciones generacionales de las redes sociales, cristalizando en una coreografía que atrae al espectador hacia una intersección de tensiones y realidades paralelas".

El eje central de 'SOLAS' es la denuncia del hiperindividualismo y el desgaste de la imagen en internet. A través de la copia y la repetición, la creadora pone de manifiesto cómo la (in)visibilidad del cuerpo femenino sigue siendo un objeto de deseo y consumo en las plataformas digitales.

El imaginario visual de la pieza está marcado por elementos icónicos de la cotidianeidad tecnológica como dispositivos entre los que destacan los ordenadores y teléfonos móviles que median la experiencia. La estética con monos de licra rosa, botas altas y el uso constante de la luz de pantalla y por último la perspectiva que es una invitación al espectador a diversificar su mirada, ya sea desde la butaca o a través de su propio teléfono inteligente.

Así, mediante un despliegue caleidoscópico, Candela Capitán se multiplica en escena para representar diversos "yoes", dirigiendo la atención del público hacia temas tan urgentes como la suplantación de identidad en la red y la capitalización de la imagen en la industria de la moda.

Nacida en Sevilla en 1996, Candela Capitán se ha consolidado como una voz imprescindible en la escena artística gracias a un trabajo que oscila entre lo popular y lo subcultural. Su práctica no se limita al escenario, sino que dialoga con la moda, la performance y las artes visuales.

De este modo, en 'SOLAS', Capitán explora las zonas grises de la vida humana y la tecnología, utilizando la ironía y el juego para evidenciar las tensiones y los "lados oscuros" de la cultura digital.