ANDALUCÍA.-Málaga.- La Junta destina 100.000 euros a potenciar el Centro de Estudios de la Pasa de la Axarquía en Moclinejo

MALAGA/ MOCLINEJO (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Turismo y Andalucía Exterior en Málaga, Carlos García, ha informado este martes de que la Junta de Andalucía ha concedido una subvención de 99.946 euros al municipio malagueño de Moclinejo que se destinarán a potenciar el Centro de Estudios de la Pasa de la Axarquía (CEPA), ubicado en esta localidad.

Así se lo ha trasladado el delegado al alcalde del municipio axárquico, Antonio Muñoz, con quien ha visitado las instalaciones del CEPA, un edificio de nueva construcción junto a la plaza de Moclinejo, y con el que ha abordado proyectos de colaboración para la localidad.

Esta ayuda económica forma parte de las subvenciones convocadas por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior para promover la sostenibilidad del turismo a través de la puesta en valor del patrimonio turístico-cultural. En el caso de Moclinejo, la Junta le ha concedido el 100% del importe que el Ayuntamiento había solicitado.

Con esta inversión, el Consistorio realizará una serie de actuaciones encaminadas a la dinamización del tejido y la infraestructura turística local, mejorando y potenciando la museografía del CEPA, haciéndola más accesible e inclusiva con la traducción a lenguaje de signos de los elementos audiovisuales del centro.

Igualmente, se contemplan soluciones digitales y uso de TICs para mejorar este recurso turístico y cultural. Por un lado se potenciará la experiencia de realidad virtual en el CEPA, con la recreación de un lagar (lugar de producción de pasas y vino) a través de técnicas fotogramétricas y láser escáner para que pueda ser visualizado en 3D. Esta visión del lagar también podrá disfrutarse a través de gafas de realidad virtual.

Asimismo, gracias a esta subvención el Centro de Estudios de la Pasa de la Axarquía podrá llevar a cabo la producción de un reportaje fotográfico sobre la producción de la uva moscatel, así como la grabación de una pieza audiovisual que permita ser proyectada en diferentes idiomas.

Además, las ayudas concedidas por la Junta permitirán la creación de una sala inmersiva dentro de las instalaciones para ofrecer una experiencia completa a los visitantes.

Esta convocatoria de subvenciones, que ha sido en régimen de concurrencia competitiva, está dirigida expresamente a municipios del interior, y tiene por objeto fomentar la creación de productos turísticos, principalmente de índole cultural o patrimonial, así como la puesta en valor de los recursos turísticos culturales existentes.

El delegado de Turismo y Andalucía Exterior ha puesto en valor esta convocatoria porque "demuestra la apuesta del Gobierno andaluz por un turismo sostenible y comprometido con el visitante y el residente", apostando por la conservación del patrimonio.

"Con estas ayudas, Moclinejo hace una apuesta innovadora para acercar el cultivo tradicional a sus visitantes a través de las nuevas tecnologías y la realidad virtual", ha añadido García, al tiempo que ha valorado que estas mejoras permitirán desestacionalizar este destino turístico de la Axarquía.

Según ha añadido, la provincia de Málaga "cuenta con un patrimonio cultural que nos consolida como un destino único, y de ahí la importancia de apoyar a los municipios del interior con acciones específicas que van a mejorar su posicionamiento turístico-cultural". En este sentido, García ha destacado que es muy importante seguir avanzando "hacia un modelo turístico que respete la identidad de cada territorio y mejore la calidad de vida de sus habitantes generando oportunidades de futuro para todos a través de la sostenibilidad".