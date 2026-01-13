Andrea Canepa venda con 'Fardo' el Palacio de Cristal para representar los ritos funerarios de culturas precolombinas

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La artista peruana Andrea Canepa ha presentado este martes 'Fardo', la instalación textil con la que ha vendado el Palacio de Cristal del Parque del Retiro para representar los ritos funerarios que realizaban las culturas precolombinas, en concreto a la de Paracas, situada al sur de Perú en los años 800 y 100 a.C.

"Muchas culturas precolombinas, en especial la cultura paracas, envuelven a sus muertos en una serie de capas de tela que lo que hacen es formar un fardo -de ahí el título de la obra-. Este ritual me interesa mucho porque los textiles que se usan para crear estos fardos funerarios son textiles exquisitamente trabajados, maravillosos, en los que se ha invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo. Luego quedan totalmente cubiertos, no quedan a la vista de los humanos y eso para mí contrastaba mucho con el propio Palacio de Cristal", ha explicado la artista, que reside en Berlín, en un encuentro con los medios de comunicación.

Los textiles que ya rodean el Palacio de Cristal, que estará en obras por restauración hasta al menos 2027, están hechos de un material sostenible que filtra el CO2. Son 1.000 metros cuadrados de lona, según ha explicado Manuel Segade, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, al que está adscrito el Palacio.

La instalación cubrirá el edificio el resto del año y según Canepa también tiene como objetivo tapar el "cuerpo en transformación" del Palacio, así como hacían las culturas precolombinas con sus difuntos.

"Cuando pienso en el ritual de los fardos funerarios, es una especie de envolver, acompañar ese cuerpo que va a pasar por una transformación, por una transición y va a pasar de ese mundo de los vivos al mundo de la ultratumba. Y en este caso, el Palacio es el cuerpo que también está pasando por una transformación, que está pasando en una etapa antigua a una nueva etapa. Lo que quería era con este gesto de envolverlo, acompañar esa transformación de esa misma forma", ha añadido.

En cuanto a los motivos de la lona, muestra un colorido de telas pertenecientes a estas culturas precolombinas. El proceso comienza con una fotografía de estas telas y posteriormente Canepa pintó lienzos de hasta 8 metros de alto replicando esas fotografías. Una vez terminados los óleos, volvió a hacer fotografías de esos lienzos y se imprimieron en la tela que recubre el edificio.

"La pintura al óleo se construye de la misma manera que los fardos, es pintura a capas que se van superponiendo. El tiempo también se acumula en capas", comenta.

Por su parte, Segade ha recordado que no se trata de la primera instalación que recubre el Palacio de Cristal, un espacio del Reina Sofía pensado para que artistas muestren su trabajo creado concretamente para él.

"El Palacio de Cristal es un espacio concebido para producir obras especialmente pensadas para este edificio singular, creadas ex profeso para él -con el reto que eso supone para los y las artistas-. Desde hace un año con la colaboración además de HP hemos desarrollado un proyecto un poco singular: intervenir directamente sobre las lonas que cubren el edificio en obras por distintos artistas", ha añadido.