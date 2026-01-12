ARAGÓN.-El humor de Miguel Miguel y La Estrella Azul cierran la programación cultural de enero en Monzón (Huesca)

HUESCA/ MONZÓN (HUESCA), 12 (EUROPA PRESS)

El nuevo año de #MonzónCultural ha arrancado con mucha fuerza y, tras el éxito de Queen For Kids y The Show Must Go On Tribute Queen y el concierto de Año Nuevo con el Requiem de Rutter, quedan dos citas muy importantes como son como Pepe Lorente y Javier Macipe cantando La Estrella Azul, el sábado 14 de enero, y los monólogos de Miguel Miguel, el viernes día 23 de enero. La venta de entradas ya está abierta en anticipada.

El Auditorio San Francisco, a las 20.30 horas, acogerá 'Los Monólogos de Miguel Miguel'. El folleto de Monzón Cultural define al cómico como "polifacético y creativo". Miguel Miguel es cómico, animador de público en El Hormiguero y El Desafío, mago, CEO de varios Escape Room, profesor de magia, cuentachistes, instalador de aire acondicionado, perito de coches, vendedor de mini motos, cantante de hip-hop. Un showman.

En la actualidad, Miguel Miguel se encuentra de gira con su espectáculo por teatros de toda la geografía española y llega a Monzón para hacer reír hasta reventar con su nuevo espectáculo, creado especialmente para la ocasión: un popurrí explosivo de chistes y ocurrencias sobre todo lo que se te puede ocurrir y lo que no también.

'Los Monólogos de Miguel Miguel' es más que un monólogo: es una fiesta de humor fresco, rápido y sin filtros. Un espectáculo en el que cada función puede ofrecer algo distinto, pero con una promesa segura: ¡el chiste está!".

LA ESTRELLA AZUL

El Auditorio San Francisco acoge el sábado, día 14 de enero, a las 20.30 horas, a Pepe Lorente y Javier Macipe cantando La Estrella Azul. "Pepe Lorente y Javier Macipe, actor protagonista y director de la película La estrella azul, ganadores de dos Premios Goya, narran su viaje por Argentina a través de la música que descubrieron durante la realización de la película en un espectáculo único. Un concierto en el que se intercalan canciones con anécdotas, historias, leyendas y cuentos latinoamericanos. Éxitos del folclore latinoamericano que popularizaron Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Guarany, Violeta Parra... y pequeñas joyas desconocidas.

'La estrella azul' es una película que ha llevado más de 10 años realizarla desde que Javier comenzó a escribir su guion. En estos años, director y protagonista han viajado al norte del país 10 veces para impregnarse de su cultura y aprender su folclore conviviendo con los mejores músicos del país, como son la familia Carabajal.

Javier y Pepe han recorrido España, habiendo realizado más de 60 conciertos en un año. Un fenómeno cinematográfico que ha salido de las pantallas y que se ha convertido en una celebración colectiva del amor a la música, según describe el folleto de #MonzónCultural.