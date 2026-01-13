BALEARES.-AMP.- El Consell y Fundació Mallorca Literària presentan el nuevo portal digital 'Mallorca Oral'

PALMA/ PALMA, 13 (EUROPA PRESS)

El Consell de Mallorca y Fundació Mallorca Literària han presentado este martes el nuevo portal digital 'Mallorca Oral', que "nace con la voluntad de difundir, preservar y poner al alcance de toda la ciudadanía el gran patrimonio oral de esta tierra".

Así lo ha informado la vicepresidenta del Consell y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, en una rueda de prensa en La Misericòrdia, junto a la jefa del Área de Actividades, Museos y Proyectos de la Fundació Mallorca Literària, Joana Serra.

'Mallorca Oral' es un proyecto impulsado por el Consell desde el Museu de la Paraula - Casa Rafel Ginard, de Mallorca Literària, en Sant Joan, con la voluntad de entender la cultura popular como "un organismo vivo y en constante transformación", ha explicado la vicepresidenta del Consell y consellera insular Antònia Roca.

"La creación de 'Mallorca Oral' reafirma" por lo tanto, ha subrayado, "el compromiso del Consell con una cultura popular viva, que evoluciona y se transforma sin perder las raíces".

Los tres pilares de la nueva web son el 'Cançoner', el 'Tradicionari' y el 'Arxiu Oral de Mallorca', tres ámbitos del "tesoro colectivo", en palabras de la vicepresidenta y consellera insular, que constituyen la cultura y memoria de Mallorca.

En resumen, proyectos nacidos con el mismo espíritu que guió a Rafel Ginard en su labor de recopilación folklórica, a la que se quiere dar continuidad ahora desde el Consell y Mallorca Literària.

La principal novedad de 'Mallorca Oral' es el 'Arxiu Oral de Mallorca', un proyecto que ve la luz tras años de trabajo de recopilación de testimonios para crear un repositorio de grabaciones en formato sonoro y audiovisual. El 'Arxiu Oral de Mallorca' prolonga la tarea de recopilación de la oralidad de manera continuada, siendo un espacio vivo y en constante crecimiento. En él se pueden encontrar, de viva voz, canciones, adivinanzas, rondallas y otras piezas etnopoéticas, así como testimonios y experiencias de vida, para conservar, preservar y difundir parte de la memoria histórica y colectiva de Mallorca.

El Cançoner en línea se creó por su parte en 2013 como una plataforma digital de compilación del patrimonio oral de Mallorca. Este 'Cançoner', que ahora se traslada a la nueva web de 'Mallorca Oral', toma como referencia y base el 'Cançoner Popular de Mallorca' de Rafel Ginard pero "irá creciendo a medida que se incorporen otros cancioneros editados", ha explicado la jefa del Área de Actividades, Museos y Proyectos de Fundació Mallorca Literària, Joana Serra, apuntando que "la misión de este año es incorporar a Janer Manila".

No obstante, la novedad que se incluye en este 'Cançoner', a diferencia del antiguo, es que en este se pueden hacer búsquedas "mucho más dinámicas y sencillas" por mapa.

Finalmente, la tercera parte del proyecto 'Mallorca Oral' es el 'Tradicionari de Mallorca', creado en 2015 a partir de las fichas manuscritas del 'Calendari folklòric de Mallorca' de Rafel Ginard. Se trata de 12 boletines mensuales dedicados a la divulgación de las fiestas del costumbrismo mallorquín que ahora se renuevan y también se trasladan a esta nueva web, ha comentado Serra.

'Mallorca Oral' es por tanto, en definitiva, una plataforma digital abierta a todo el mundo, que quiere convertirse en una herramienta útil tanto para la investigación académica y especializada como para los usuarios en general que tengan curiosidad por descubrir el patrimonio oral de Mallorca.

'ARXIU ORAL DE MALLORCA'

Para conseguir su propósito, se ha habilitado como gran novedad el 'Arxiu Oral de Mallorca', que recoge de manera unificada archivos sonoros de diversa procedencia. Por un lado, fondos propios de la Fundació Mallorca Literària, fruto de campañas de grabación como 'Tresor de la memòria' o 'Els sons de la festa'. Por otro, archivos ya existentes, incorporados mediante convenios de colaboración, como es el caso del programa 'Aire!' de IB3 Ràdio.

Por ejemplo, 'Tresor de la memòria' (2017-2020) es una grabación de testimonios orales de toda Mallorca realizada en colaboración con el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) y diferentes institutos de educación secundaria. Los testimonios corresponden a usuarios de talleres de estimulación cognitiva y fueron entrevistados por jóvenes estudiantes de secundaria en el marco de un proceso didáctico y enriquecedor para ambas partes, conducido por Rosa Garcia y Mar Barceló, del colectivo Sa Galania. Las entrevistas versan sobre cancionística, literatura popular, costumbrismo, historias de vida...

'Aire!' (2018) es por su parte una recopilación de una parte de las entrevistas realizadas por Joan Cabot en el programa radiofónico del mismo nombre. Se trata de aproximaciones en primera persona que incluyen numerosos contenidos relacionados con la memoria y las historias de vida.

Y, 'Sons de la festa' (2019, 2020, 2023, 2024, 2025) es un proyecto dedicado a la recopilación viva de las fiestas actuales, basadas en el 'Tradicionari de Mallorca': las verbenas y foguerons de Sant Antoni, las ximbombadas de los Darrers Dies, los cantos de salas de Pascua... Las grabaciones, hechas por el equipo de Fundació Mallorca Literària a pie de calle, son una muestra de la diversidad de canciones y expresiones que perviven en estas celebraciones, combinando piezas más arraigadas con otras de nueva creación.

Asimismo, otro proyecto, en este caso con perspectiva de género, es 'Memoria, mujeres y trabajo' (2024), el cual se centra en la investigación y recuperación de la memoria oral de las mujeres trabajadoras de la isla, un trabajo a menudo invisibilizado.

'SONS DE LA FESTA' 2026

Este 2026, el equipo de la Fundació Mallorca Literària volverá a salir a la calle para una nueva edición de la campaña 'Sons de la festa' y lo hará esta semana, coincidiendo con Sant Antoni.

Durante las fiestas de Sant Antoni se grabarán canciones y glosas a pie de calle, este año en la localidad de Sant Llorenç des Cardassar. Participarán los alumnos del CEIP Mestre Guillem Galmés, que han realizado talleres de glosa con los Glosadors de Mallorca.

Además, el equipo de Mallorca Literària grabará el canto de los Goigs y a todas las personas y cantantes que quieran formar parte del proyecto. Estas grabaciones pasarán a formar parte del fondo del 'Arxiu Oral de Mallorca.