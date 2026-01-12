BALEARES.-La exposición colectiva 'Art per Palestina' se inaugurará este martes en la sede del Colegio de Abogados en Palma

PALMA, 12 (EUROPA PRESS)

La exposición colectiva 'Art per Palestina', organizada por La Guineu de Colors, se inaugurará este martes, 13 de enero, en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) en Palma.

Según han informado desde el Colegio de Abogados, la exposición colectiva 'Art per Palestina' se inaugurará a las 19.00 horas de este próximo 13 de enero en la sede de Palma del Icaib.

La muestra, que contará con propuestas de más de 50 artistas que han cedido su obra a esta exposición solidaria organizada por La Guineu de Colors, busca promover la reflexión y denunciar la terrible situación por la que está atravesando la población palestina.

Toda la recaudación que se obtenga con la venta de las obras se destinará a la organización Médicos sin Fronteras.

La muestra podrá visitarse finalmente hasta el próximo día 27 de enero (incluido), de lunes a jueves, de 08.00 a 14.45 horas y de 16.00 a 19.45 horas, y los viernes, de 08.00 a 14.45 horas.