Belarra aplaude señalar a "agresores famosos" tras acusaciones contra Julio Iglesias y Sumar pide ir "hasta el final"

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que es fundamental que se "rompa el silencio" en casos de agresión sexual de "agresores famosos que están protegidas por su dinero", en alusión a las acusaciones de las exempleadas de Julio Iglesias, publicadas este martes en una investigación realizada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias.

"Todo el conjunto de violencias que vivían estas mujeres, que no son solo violencia sexual sino que son también explotación laboral, son una forma de esclavitud del siglo XXI", ha afirmado este martes en rueda de prensa la portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados.

Belarra, que ha calificado la investigación de "muy relevante", ha destacado la importancia de que se "rompa el silencio". "Es fundamental (romper el silencio) para mandar un mensaje muy claro a la sociedad: se acabó la impunidad, cada uno de los agresores sexuales va a caer, les vamos a señalar y las víctimas van a estar protegidas", ha manifestado.

La secretaria general de Podemos ha deseado que el Gobierno empiece a aplicar "de verdad" la 'ley del solo sí es sí'. "Para que las víctimas tengan la protección que merecen con ese apoyo psicológico, social y jurídico que garantiza la norma", ha comentado.

Asimismo, el diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, considera "escalofriantes" las denuncias de las exempleadas de Julio Iglesias y ha pedido que se "vaya hasta el final" con la investigación. "Son hechos gravísimos", ha apostillado.

Por su parte, la diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha señalado que es "gravísimo" este caso al tratarse de un ejemplo de cómo funciona "el heteropatriarcado y la dominación que realizan hombres blancos ricos sobre las mujeres".

"En este caso, es una situación de mucha debilidad económica, laboral y en una relación, en este caso, por parte de Julio Iglesias, de superioridad ante ellas. Un caso gravísimo que debería de estar ya lo más pronto posible en los juzgados", ha apelado.