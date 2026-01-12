CASTILLA Y LEÓN.-La Catedral de Segovia es la más visitada de CyL, con 562.848 visitantes en 2025, su "máximo histórico"

SEGOVIA/ SEGOVIA, 12 (EUROPA PRESS)

La Catedral de Segovia ha alcanzado en 2025 un nuevo "máximo histórico" de visitantes, con 562.848 personas, 36.919 más que en 2024, lo que supone un crecimiento del 7,02 por ciento y la confirman como la más visitada de Castilla y León, según han informado desde la seo segoviana.

El incremento en visitas es constante desde 2020; en el año de la pandemia, la cifra total fue de 119.958 entradas, tras las 462.147 del 2019.

Ahora, en el 2025, el primer semestre registró 275.662 visitantes (237.111 en 2024) y, el segundo, julio a diciembre, 287.186 (288.818).

Los tres primeros meses del año han marcado un récord, en especial febrero y marzo, impulsados por la instalación de la exposición 'Museo de la Luna', una de las muestras conmemorativas del Quinto Centenario del inicio de su construcción, en la que se expuso una obra monumental del satélite lunar, con más de siete metros de diámetro, colgada en el trascoro, frente a la capilla de la Inmaculada, en una alegoría entre la Virgen y el símbolo de la Luna y la mujer.

La tendencia positiva de visitas siguió en abril, con 51.172 personas (10,55 por ciento más que en su equivalente del año 24), en mayo 58.148 (8,93 por ciento de aumento) y junio, con 49.436 (6,95 por ciento más).

Ya en verano, julio recibió 47.442 visitantes (1,78 por ciento más). Agosto fue un mes de alta frecuencia de visitas, con 57.194 (incremento del 8,04 frente a 2024), aunque no superó el máximo del agosto de 2019, donde entraron a la Catedral de Segovia 57.799 personas.

Las cifras de septiembre fueron de 46.321 visitas (8,96 por ciento más) y las de octubre, 53.408 (13,37 de subida). Los dos últimos meses del año son los que han tenido un descenso en el número de visitantes, respecto a 2024: noviembre, con 40.995 (disminuyó en un 13,46 por ciento), y diciembre, con 41.826 (descenso del 19,99 por ciento".

Como en años anteriores, la mayoría de visitantes son nacionales, y entre los internacionales sobresalen los europeos, seguido de los procedentes de EE.UU y Latinoamérica.

Tras doce años, la torre campanario es uno de los grandes atractivos de la visita cultural a la Catedral, con 46.702 personas (que, sin embargo, es un 6,6 por ciento menos respecto a 2024, cuando subieron 50.035).

La visita guiada a la Catedral 'Conoce la Dama de las Catedrales' fue realizada por 13.837 visitantes (6 por ciento de aumento sobre el 2024, con 13.000). La visita guiada a las vidrieras, último recorrido incorporado a la oferta cultural, todos los domingos, ha registrado 980 visitantes (con un aforo limitado a 20 personas por turno).

A estas visitas hay que sumar las siete especiales diseñadas con motivo del V Centenario, distribuidas una por semana, que atrajeron a 859 visitantes.