CASTILLA Y LEÓN.-El escritor leonés Valentín Carrera gana el I Premio Altaïr de Literatura de Viajes con 'El mundo desde abajo'

BARCELONA/LEÓN, 12 (EUROPA PRESS)

El escritor y periodista leonés Valentín Carrera ha ganado el I Premio Altaïr de Literatura de Viajes con 'El mundo desde abajo', un libro que relata el viaje del misionero benedictino gallego Rosendo Salvado desde Roma hasta Australia occidental, donde en 1846 fundó la misión de New Norcia.

Salvado (Tui, 1814 - Roma, 1900) fue organista, pianista, homeópata y antropólogo que navegó por el Mediterráneo, el Atlántico y el Índico a lo largo de una vida que atraviesa todo el siglo XIX y fue defensor de los derechos humanos, la igualdad de la mujer y abolicionista de la esclavitud, han informado la librería Altaïr y la editorial Folch&Folch.

El jurado, compuesto por Pep Bernadas, Ernest Folch, Marc Cerrudo, Patricia Almarcegui, Cèlia Cernadas y Agus Morales, ha destacado la manera en que Carrera es "capaz de crear un itinerario personal, su capacidad para relacionar conocimiento, para buscar los nombres más remotos, para exponer las voces y relacionar lo que pasaba en Australia con lo que pasaba en Europa".

Asimismo, ha asegurado que es un texto de una riqueza léxica y lingüística impresionante, que genera una reflexión y un impacto emocional enorme: "Este libro es el ejemplo perfecto de lo que debe ser un libro de viajes".

Carrera (Ponferrada, 1958) está licenciado en Filosofía por la Universidad de Santiago, doctor en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y diplomado en Comunidades Europeas por Escuela Diplomática de Madrid, ha publicado más de 30 libros y ha realizado más de 200 documentales y coproducciones, entre ellos 'Rosendo Salvado. Aventura y misión de un gallego en Australia', semilla del libro premiado.

El Premio Altaïr de Literatura de Viajes nace con el objetivo de dar voz y reconocimiento a la literatura de viajes y busca reunir manuscritos procedente de todo el mundo.