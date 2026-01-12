CASTILLA Y LEÓN.-El Instituto de la Lengua edita un catálogo de la exposición 'In custodia verbi' del escultor burgalés Alberto Bañuelos

BURGOS/ BURGOS, 12 (EUROPA PRESS)

La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua ha editado el catálogo oficial de la exposición 'In custodia verbi. Bendita la locura de la piedra', como una forma de extender la producción escultórica del burgalés Alberto Bañuelos por todo el ámbito cultural de la Comunidad y de España.

Este catálogo recoge el proyecto escultórico del burgalés expuesto en la sede del instituto, en el Palacio de la Isla de Burgos, desde el pasado 29 de septiembre, una muestra que se va a clausurar el 17 de enero.

El catálogo impreso oficial se concibe como una "herramienta documental, crítica y de difusión cultural" que prolonga la experiencia de la exposición "más allá del propio espacio expositivo" y que supone una publicación de referencia en torno al proyecto, destinada tanto a especialistas como al gran público interesado en la intersección entre arte, lengua y memoria.

La directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez Merino, ha presidido este lunes la presentación oficial de esta publicación, acompañada del autor del proyecto escultórico, el artista burgalés Alberto Bañuelos; el comisario de la muestra, el crítico de arte Alfonso de la Torre, y el director de la institución, Andrés Abajo.

La exposición responde a la línea de trabajo mantenida desde sus orígenes por la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, con una labor sostenida de estudio, investigación y difusión del patrimonio lingüístico y literario de Castilla y León, articulada con la promoción y difusión de la creación artística contemporánea en diálogo con la palabra.

Así, 'In custodia verbi. Bendita la locura de la piedra' vincula lengua, memoria y arte contemporáneo en el contexto patrimonial del Palacio de la Isla.

La muestra se articula en dos espacios diferenciados. Por un lado, los exteriores (jardines), un conjunto de esculturas monumentales en granito -Cabezas de Guerrero y Guerreros Caídos- que establecen un diálogo con el paisaje, la arquitectura y la memoria pétrea de Burgos.

Por otro lado, los interiores (vestíbulo), donde descansan obras de menor formato, realizadas en alabastro y canto rodado, en las que la gestión de la luz, el corte y la transparencia refuerzan la idea de la piedra como lugar de inscripción del lenguaje y de la memoria.

El catálogo recoge en sus páginas las aportaciones intelectuales y creativas de las personas e instituciones implicadas en este proyecto expositivo.