CASTILLA Y LEÓN.-El LAVA acogerá el sábado 'El día de Watusi', una experiencia escénica "catártica" de cuatro horas de duración

VALLADOLID/ VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) - Fundación Municipal de Cultura abrirá el 2026 con 'El día de Watusi', una experiencia escénica "catártica" de cuatro horas de duración qye se presentará el sábado 17 de enero.

Con las entradas prácticamente agotadas, este sábado, a las 18.00 horas, el espectador vallisoletano podrá disfrutar de una experiencia escénica "única" en la cartelera española actual, según ha señalado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Se trata de 'El día del Watusi', una trilogía que se representará íntegra en la Sala Concha Velasco, a modo de 'maratón' de cuatro horas de teatro.

Ganadora de tres premios Butaca, seis premios de la Crítica y un premio MAX, la propuesta retrata la Barcelona de la segunda mitad del siglo XX a través de la vida de Fernando Atienza.

Tres etapas que marcan su vida, contadas en los tres tomos que componen la trilogía de Francisco Casabello, y que el director Iván Morales traduce en tres actos escénicos, están llenas de vasos comunicantes entre sí, de misterios y caminos que se bifurcan para volverse a encontrar. Sobre todos estos momentos sobrevuela la leyenda del Watusi, cuya leyenda se alimenta de los anhelos, las ambiciones y los delirios de Atienza.

Lo que consigue Morales, según la crítica, es "una función catártica, que respeta la fuente sin dejarse vencer, para doblarla al lenguaje teatral utilizando todo lo que teatro permite: vivencia".

Un día después, el domingo 18, a las 18.30 horas, el programa SCNAFamiliar dará la bienvenida a 2026 con 'Tumbalafusta', una invitación a descubrir las posibilidades expresivas y narrativas de la madera.

Dos pares de manos mueven piezas de madera para invocar paisajes, personas, historias, imágenes y palabras. Así, el teatro, la manipulación de objetos y la música acompañan al público en un "imaginativo viaje" donde intérpretes y espectadores recordarán el proceso de crecer.

'Tumbalafusta' ha sido reconocido como Mejor espectáculo familiar en los Premios Butaca y Mejor espectáculo de teatro de objetos en los Feten.

Las entradas para 'El día del Watusi', prácticamente agotadas, tienen un precio único de 18 euros. Por su parte, las localidades para 'Tumbalafusta' pueden adquirirse por 5,50 euros.

Ambas están disponibles en la página web lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas y domingos de función, desde dos horas antes del comienzo de la misma).

El programa de artes escénicas contemporáneas ofrece descuentos en taquilla, para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.

Además, el LAVA ofrece entradas a precios reducidos en los espectáculos familiares para personas en situación de desempleo, familias numerosas y grupos organizados.

Asimismo, continúan a la venta los abonos para el programa SCNAFamiliar, que permiten seleccionar seis o diez espectáculos familiares entre enero y mayo y disfrutar, de hasta 20 euros de descuento, además de poder beneficiarse de precios especiales para algunas de las propuestas programadas esta temporada.