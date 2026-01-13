CASTILLA Y LEÓN.-El PSOE pide información sobre la iglesia de Muriel tras el derrumbe que muestra el "abandono" del patrimonio en CyL

VALLADOLID/ VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado a la Junta, vía parlamentaria, los documentos sobre el estado de conservación de la Iglesia Nuestra Señora del Castillo en Muriel de Zapardiel (Valladolid) tras el derrumbe de su ábside, lo que supone una "gota más en el estado de abandono en el que está el patrimonio cultural" de Castilla y León.

En concreto, el PSOE ha reclamado copia de los documentos en poder de la administración autonómica en los últimos cinco años referidos al "estado de conservación y mantenimiento" y de "los documentos en relación al derrumbe" ocurrido el pasado lunes 12 de enero en el templo catalogado Bien de Interés Cultural, Monumento Nacional y joya del románico-mudéjar.

Junta a la petición de documentación, el Grupo Parlamentario Socialista, informa Pedro González, ha registrado este martes, 13 de enero, en las Cortes una pregunta en la que ha pedido a la Junta que responda por escrito acerca de las actuaciones y medidas que ha realizado para conservar el "riquísimo y extenso Patrimonio de Castilla y León".

Igualmente, ha demandado que el Ejecutivo autonómico informe de "las actuaciones inmediatas que ha puesto en marcha la para conocer las causas del derrumbe de la iglesia románico-mudéjar de Muriel de Zapardiel."

Además, el PSOE ha preguntado a la Junta sobre las primeras conclusiones de los técnicos de patrimonio de la Junta de Castilla y León en relación a dicho derrumbe y sobre los trabajos de supervisión de las obras realizadas en los últimos años en el entorno del templo.

El Grupo Socialista en las Cortes ha denunciado de manera permanente "el abandono y la falta de inversión" de la Consejería de Cultura, lo que considera que se plasma "de manera clamorosa" en el caso del patrimonio rural, ha recordado la formación en un comunicado recogido por Europa Press.

En esta línea, el PSOE ha advertido de que mientras el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco "aprobó en tiempo récord la declaración BIC del monumento fascista de la Pirámide de los Italianos e incumple con el 1 por ciento cultural de la Ley de Patrimonio, el estado del patrimonio cultural continúa deteriorándose y la Lista Roja se incrementa cada año con muchos de los monumentos BIC en situación de grave riesgo".

"Llueve sobre mojado debido a la falta de mantenimiento de edificios y monumentos por parte del Gobierno de Mañueco", han criticado los socialistas, para acusar a la Junta de "dejadez e impasibilidad".