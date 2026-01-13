CASTILLA LA MANCHA.-Más de 40 espectáculos y una nueva edición de 'Patio arriba', en la Temporada de Primavera del Rojas de Toledo

TOLEDO/ TOLEDO, 13 (EUROPA PRESS)

Más de 40 espectáculos, entre los que despunta lo "más destacado del panorama escénico nacional", y una nueva edición de 'Patio arriba' para conmemorar los 450 años del Mesón de la Fruta, origen del corral de comedias de Toledo, conforman la Temporada de Primavera del toledano Teatro de Rojas, que arrancará el 8 de febrero.

Así lo han destacado la concejala de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez, y del director del Rojas, Francisco Plaza, que ha avanzado que para conmemorar esos 450 años se va a levantar el patio de butacas, para poner en valor que sea "el único en el sur de Europa con un mecanismo de elevación".

Así, del 22 de enero al 26 de febrero, y con ese nuevo espacio escénico, se va a mostrar la exposición 'Actores sin alma', que recorrerá 900 años del teatro de figuras. También se pondrán en escena varias piezas cortas y los títulos clásicos 'Caballeros Hoy' y 'La princesa y el dragón', muy relacionados con el mundo rural, que llegarán de la mano de la compañía conquense La maquina real.

En cuanto a la temporada, el 26 ciclo de Teatro Contemporáneo, que consta de 10 títulos, arrancará el 14 de febrero con 'Jesuralem', al que seguirá 'Nevenka' (4 de marzo), 'Camino a la Meca' (15 de marzo), 'Canadá' (20 de marzo), 'American Buffalo' (11 de abril), 'Música para Hitler' (16 y 17 de abril), 'Carmen , nada de nadie' (24 de abril), 'Las amistades peligrosas' (8 de mayo), 'Gool' (14 de mayo), o 'La vida extraordinaria' (23 de mayo).

En el ciclo de Teatro y Danza en Familia destaca 'Ábrete Sésamo, Alí Babá y los 40 ladrones', el 15 de febrero; 'El abrazo', el 14 de marzo; 'Sustrai', el 28 de marzo; el espectáculo musical 'Alicia en el país de las maravillas', el 12 de abril; 'A la Gloria con Gloria Fuertes', el 10 mayo y 'Harry Potter Sinfónico', el domingo 24 de mayo.

Los espectáculos fuera de ciclo arrancan con el ballet clásico internacional 'Giselle' (8 de febrero), e incluyen 'Verso a Verso', de Charo López y Luis Santana (27 de febrero), 'Mujeres Catedrales' (7 de marzo), 'Tarzán. El Musical' (8 de marzo), 'Sonrisas y Lágrimas. El musical' (3 de abril) o 'Essentia' de Ana Alcaide, el 10 de abril.

'América Forever', de Goyo Jiménez (19 de abril), 'Chavela, la última Chamana' (26 de abril), 'Txalaparta' (9 de mayo), 'Así se baila el tango' (15 de mayo), 'Dakris, el mago invisible' (17 de mayo) o el concierto extroarinario con motivo de los 450 años del Mesón de la Fruta a cargo del Orfeón de las Tres Culturas (22 de mayo) conforman también la programación que echará el cierre con el Festival Internacional de Magia 'Toledo Ilusión 2026', del 28 al 31 de mayo.

Los abonos se podrán adquirir en las taquillas del Teatro de Rojas del 16 al día 23 de enero, y las entradas individuales para cualquiera de los espectáculos, a partir del 24 de enero.

CAMPAÑAS ESCOLARES

A la presentación también ha acudido el edil de Educación, Daniel Morcillo, que ha puesto el foco en el éxito de las campañas escolares, para acercar el teatro a los más jóvenes, en virtud de las cuales más de 4.000 alumnos toledanos han pasado por el coliseo de la ciudad en lo que va de legislatura.

Para esta temporada, podrán disfrutar de las obras 'La vida es juego' 'Alicia en el país de las maravillas' y 'Gool', de Yllana.

"Educar no solamente es transmitir contenidos, sino es vivir experiencias, que son las que se recuerdan toda la vida", ha terminado indicado el responsable de Eduación toledano.

DESCUENTOS

Por último, la responsable de Cultura se ha pronunciado, a preguntas de los medios, sobre los posibles descuentos para que jóvenes menores de 35 años de la ciudad puedan acceder más fácilmente a los contenidos que ofrece el Rojas.

"Estamos viendo cómo lo podemos gestionar, si con una encomienda de gestión, y en qué concejalía. Probablemente sea la de Juventud, pero realmente estamos todavía estudiándolo", ha indicado Pérez, que ha ratificado la intención del equipo de Gobierno de llevar a cabo estas deducciones.