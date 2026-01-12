CATALUNYA.-Pere Francesch reivindica el poder de la música en la novela 'No oblidis el teu nom'

"Quería reivindicar la música de los 70, pero también la de hoy", asegura

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El periodista y escritor Pere Francesch Rom ha publicado la novela 'No oblidis el teu nom' (Columna), una reivindicación del poder de la música como "refugio de uno y lugar colectivo" protagonizada por un rockero de los 70 que decide dejar el negocio y un adolescente que quiere triunfar con la música urbana.

"La música me ha acompañado siempre", ha explicado Pere Francesch, quien ha dicho que la novela parte de tres hechos: el discurso de David Bowie en un concierto de 1973 en el que anuncia que era el último con su 'alter ego' Ziggy Stardust; un viaje a Islandia donde visitó el pequeño pueblo en el que se ambienta la novela --Djupivogur--, y el hecho de escribir sobre música en su profesión.

'No oblidis el teu nom' explica la historia de Stan J.Moore, un rockero de los 70 que decide desaparecer en su momento más álgido, y de Elmar, su vecino, un adolescente apasionado por la música trap 40 años después, entre los que se establece una relación improbable en un pueblo perdido de Islandia.

Pere Francesch (Montbrió del Camp, 1981), periodista de Cultura de la ACN, ha subrayado que "quería reivindicar la música de los 70, pero también la de hoy", y ha asegurado que no se debe ser soberbio con el discurso de que 'lo de antes era mejor' y ha subrayado que de toda música se puede extraer algo bueno.

Ha explicado que su música preferida son el pop y rock de los 60 y 70 con The Beatles a la cabeza, pero que le gusta sentirse "renovado" y no cerrar los ojos ante artistas de talento como Rosalía, Raye u Olivia Dean, y ha remarcado que la música que uno oye dice sobre la identidad de uno.

EL ÉXITO Y LA RESPONSABILIDAD DEL MÚSICO

Ha explicado que ha querido hablar sobre el éxito y cómo puede trastocar las vidas, en un momento que parece que "sea más el objetivo que la música que se está haciendo" el hecho de conseguir un determinado número de reproducciones, y también sobre las diferencias en el proceso de creación entre los años 70 y la actualidad y los rituales que la acompañaban.

Otro de las cuestiones que se filtran en la novela es la responsabilidad de los artistas o músicos, con un personaje que "se cansó del éxito" y de pagar el precio de no tener una vida normal haciendo lo que más quiere.

Ha dicho que John Lennon hablara tanto del pacifismo en los años 70 fue muy importante, pero que también respeta que los artistas no quieran hablar de determinados temas porque "no son políticos".

Pere Francesch ha afirmado que el libro transpira cultura por los cuatro costados, y ha afirmado que detrás de cada disco, de cada libro, de cada artículo siempre hay una persona, "a la que se debe tener respeto".

La editora Glòria Gasch ha afirmado que se trata de una "novel potentísima", con una relación entre los personajes que no es paternal ni pedagógica entre dos fragilidades, la música como estructura narrativa poniendo a dialogar el rock de los 70 y la música urbana actual, pero sin que sea un libro solo para melómanos.