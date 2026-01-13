COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- Anna Millo abre el XI ciclo de conciertos 'Indrets sonors' en el Centre del Carme de València

VALENCIA/ VALÈNCIA, 13 (EUROPA PRESS)

La artista castellonense Anna Millo abrirá el próximo viernes, 16 de enero, en el Centre del Carme de València, la XI edición del ciclo de conciertos 'Indrets Sonors', que impulsa la Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana.

A través de esta muestra de música en vivo se pretende "apoyar y difundir el trabajo de las y los compositores e intérpretes musicales de la Comunitdad Valenciana". Como novedad de esta convocatoria, en colaboración con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 'Indrets Sonors' estrena una categoria dedicada a la música urbana, que contará con las actuaciones de la mencionada Anna Millo (viernes 16 de enero) y de la valenciana Gynebra (30 de enero). Ambos conciertos tendrán lugar, a las 18:30 horas y con entrada libre, en el Centre del Carme de València (C/Museo, 2), detalla la organización en un comunicado.

En un contexto global en el que la música urbana domina las listas de éxitos y los festivales de todo el mundo, 'Indrets Sonors' "desea así apostar y reconocer el talento y la creatividad de las artistas que están revolucionando el género desde la Comunitat Valenciana, contribuyendo a promocionar sus repertorios en un escenario singular como es el del Centre del Carme", destacan.

'Indrets Sonors' proseguirá con el bloque de música popular, con Juan Cortés (12 de febrero), Alejandro Rizo (19 de febrero) y Anuk (26 de febrero). Estos conciertos se celebrarán, a las 18 horas y también con entrada libre, en la Sala SGAE Centre Cultural de Valencia (C/Blanquerías, 6).

Los cinco artistas y bandas que participan en esta XI convocatoria del ciclo fueron seleccionados, de entre un total de 43 propuestas, por un jurado integrado por Esteban Hirschfeld (músico, productor y miembro del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana), Andrea Giménez (periodista musical en Mondo Sonoro, además de teclista y pianista) y Rafa Cervera (escritor y periodista).

Anna Millo es una cantante, compositora e intérprete de Benicàssim (Castellón) con más de una década de trayectoria sobre los escenarios. Ha participado como voz principal en proyectos como The Dance Crashers, La Kinky Band, Kawak & Blackbird Trio y la A4 Reggae Orchestra. En 2024 publicó su primer álbum en solitario, Radiografia, un trabajo íntimo y conceptual en el que la autora propone un viaje introspectivo por sus propias emociones y experiencias.

Cada canción se vincula a una parte del cuerpo, dibujando un mapa emocional y vital que conjuga sonoridades urbanas con destellos de pop, hip-hop, neo-soul o R&B. En formato digital ha lanzado también la grabación en directo Anna Millo i la penyita. Regular session.

A lo largo de su carrera, ha colaborado con formaciones y artistas como El Diluvi, Xavi Sarrià o Smoking Souls, y ha actuado en festivales como Rototom Sunsplash, Fira B! y Trovam, entre otros.