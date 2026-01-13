COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- Bombas Gens despide la exposición de La Ruta con un ciclo de mesas redondas los últimos jueves de enero

VALENCIA/ VALÈNCIA, 13 (EUROPA PRESS)

Bombas Gens Centre d'Arts Digitals de València ofrecerá los últimos tres jueves del mes de enero un ciclo de mesas redondas temáticas como broche final de la exposición 'La Ruta. Modernidad, cultura y descontrol', que podrá visitarse hasta el domingo 1 de febrero.

Esta serie de encuentros tiene como objetivo "generar un espacio de reflexión y conversación en torno a las diferentes escenas culturales, sociales y musicales vinculadas a la Ruta del bakalao, ampliando el alcance de la exposición y fomentando el diálogo entre especialistas y público general", explica la organización en un comunicado.

Las tres mesas redondas tendrán lugar los jueves 15, 22 y 29 de enero a las 20:30 horas, con acceso gratuito, y cuentan con la colaboración de la Fundación SGAE. El acceso a los encuentros es libre mediante inscripción en info@bombasgens.com (no incluye la visita a la exposición).

La primera cita se celebrará el jueves 15 de enero bajo el título 'La Ruta de las mujeres. Artistas, dj's y relaciones públicas de la marcha valenciana'. Estará presentada por Eugenio Viñas, periodista cultural y autor del podcast València Destroy. La historia no contada de la Ruta del Bakalao y contará con la participación de Charo Campillos, dj, cantante y locutora; Begoña Kanekalon, artista, modelo y bailarina; y Cani Monteagudo, gestora cultural y relaciones públicas.

El segundo encuentro, 'Del Camden a Alboraya. Sobre el influjo del new wave en los compositores valencianos', tendrá lugar el 22 de enero y ha sido organizado en colaboración con la Fundación SGAE. La sesión estará presentada por Miguel Jiménez, manager y editor musical, y contará con la participación de José Luís Macías, compositor vinculado a Glamour y Última Emoción; Miguel Ángel Pastor, músico y periodista del Magazine de Las Provincias; y Rafa Villalba, músico y compositor popularmente conocido por "Chiquetere" y vinculado a grupos como Bongos Atómicos, Jah Macetas y Seguridad Social.

El ciclo se cerrará el 29 de enero con la mesa redonda 'El legado de La Ruta en el siglo XXI. Historia del clubbing en València de los 80 hasta ahora', presentada por Antonio J. Albertos (H4l9000), periodista musical, dj, curador cultural y coautor de Ruta Gráfica. El diseño del sonido de València. Participarán Aurora Mora, creadora del podcast de música electrónica sampleòpolis.com; Julio Andújar, propietario de ACTV, diseñador e interiorista; y Dioni Sánchez, diseñador y dj residente en Le Club.

'La Ruta. Modernidad, cultura y descontrol' nace con la voluntad de revisitar un fenómeno complejo, que ha tenido una influencia destacada en la València contemporánea, huyendo de clichés y poniendo el foco en su dimensión creativa, social y artística. Las mesas redondas permiten ampliar ese relato desde la experiencia directa de quienes lo vivieron y lo construyeron", asegura Artur Duart, comisario de la muestra.

Por su parte, Mónica Pérez Blanquer, nueva directora de Bombas Gens Centre d'Arts Digitals, ha destacado que "este ciclo de encuentros refuerza la vocación del centro como espacio de pensamiento crítico y de diálogo y conexión con la ciudad, y supone además una oportunidad para cerrar esta exposición, que en poco más de tres meses ha atraído a más de 50.000 visitantes, desde la reflexión colectiva y la escucha".

La exposición podrá visitarse en Bombas Gens Centre d'Arts Digitals hasta el próximo 1 de febrero, ofreciendo al público una última oportunidad para acercarse a uno de los fenómenos socioculturales más influyentes de la historia reciente de València. Las entradas están disponibles en www.bombasgens.com