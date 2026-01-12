COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- Ciclos sobre Azcona y Scorsese y "experiencias en sala" centran la oferta de 2026 de los Cines Lys de València

VALENCIA/ VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS)

Los Cines Lys desplegarán en 2026 una "ambiciosa y diversa" programación que combina actividades consolidadas, ciclos temáticos de autor dedicados a nombres tan relevantes como Rafael Azcona y Martin Scorsese, clásicos restaurados y encuentros con figuras del cine contemporáneo.

La sala valenciana sigue apostando así por "experiencias en sala, cine en versión original subtitulada y propuestas que generen comunidad entre los cinéfilos habituales y nuevos espectadores", afirman sus responsables en un comunicado.

Este año, Cine Club Lys ha superado las expectativas al registrar un incremento del 25% en el número de matriculados respecto a la temporada anterior, consolidándose como un espacio de referencia para el diálogo cinematográfico y la formación de públicos. Asimismo, el ciclo 'Cita a Ciegas' celebra su cuarta temporada, reafirmando su lugar como uno de los encuentros más esperados por la audiencia.

El espacio cultural arranca su oferta de 2026 este mismo lunes con un pase especial de 'Rondallas', con la presencia de Judith Fernández y Fernando Fraga, protagonistas de la película, que compartirán sus experiencias y dialogarán con el público tras la proyección.

Mañana, se reanuda el ciclo 'Cita a Ciegas', que este año cumple cuatro temporadas, regresa con una selección de películas sorpresa, presentadas por Silvino Puig, director de programación de Cines Lys. Cada semana se revela el título únicamente durante la presentación, con el objetivo de sorprender a la audiencia y fomentar la curiosidad cinematográfica.

Y el jueves 15 de enero, a las 20.00h, vuelve el Proyecto Viridiana, que Cines Lys impulsa junto a más de 30 salas de toda España. El próximo pase será 'La tarta del presidente', seguido de un coloquio online con Hasan Hadi, con la película además en candidatura al Óscar a mejor película internacional.

'DENTRO DEL LABERINTO'

Ya el miércoles 21 de enero, se abre el ciclo de clásicos con un especial por el 40º aniversario del estreno en sala de 'Dentro del laberinto', coincidiendo con el aniversario del nacimiento y muerte del artista David Bowie, protagonista icónico de la película.

Y con motivo de los 100 años del nacimiento de Rafael Azcona, se proyectarán algunos de sus títulos más emblemáticos, como 'El verdugo', 'La vaquilla' o '¡Ay, Carmela!' Otro autor que tendrá un ciclo será Martin Scorsese, con la proyección de algunos de los éxitos del realizador: 'El color del dinero', 'La edad de la inocencia' y 'Toro salvaje'. Todas las proyecciones serán en versión original subtitulada al español y se ampliarán nuevas fechas y títulos a lo largo de la temporada.

Por último, el jueves 29 de enero, Terroríficamente Lys, el espacio para amantes del cine de terror, preestrena 'Send Help', dirigida por Sam Raimi. En colaboración con el talento local, las sesiones suelen ir precedidas por un corto de terror valenciano, como forma de visibilizar nuevas voces del género en la Comunitat Valenciana.