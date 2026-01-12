COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- Convocados los Premios València y València Nova 2026 del Magnànim

VALENCIA/ VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS)

La Diputació de València ha convocado una nueva edición de los Premios València y València Nova de la Institució Alfons el Magnànim, la editorial de la corporación provincial, en los que se otorgan galardones en las modalidades literarias de Narrativa, Poesía, Ensayo y Novela Gráfica tanto en castellano como en valenciano.

La convocatoria se publicó el 8 de enero en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y los interesados en participar pueden presentar ya sus obras en formato digital hasta el 23 de febrero, según ha informado la corporación en un comunicado.

La dotación de los Premios València y València Nova asciende a 138.000 euros en su conjunto, importe que se repartirá entre los ganadores de las modalidades de Narrativa, Poesía, Ensayo y Novela Gráfica, tanto en castellano como en valenciano.

En concreto, las cuantías de los galardones por modalidades, tanto de los premios València como València Nova, son para los premios de poesía 9.000 euros; para los de narrativa, 15.000 euros; para el premio de novela gráfica, 12.000 euros; mientras que, para los premiados en la categoría de ensayo, son 15.000 euros.

La convocatoria publicada en el BOP abre el plazo para poder presentar las obras para la nueva edición de 2026. La solicitud debe realizarse únicamente por medios electrónicos desde la sede electrónica de la Diputació de València. Una vez enviado el formulario telemático, la oficina virtual devuelve un comprobante acreditativo con la fecha y hora de presentación.

No obstante, las personas no residentes en España que no dispongan de alguno de los medios de identificación electrónica requeridos para operar en la sede electrónica de la Diputació de València podrán presentar su solicitud en un sitio web.

Toda la documentación debe presentarse en formato pdf, incluido el ejemplar de la obra, de forma totalmente anónima y sin signos que puedan identificar la autoría y solo se admitirá un trabajo por autor o autora en cada modalidad.

Quien se presente a distintas modalidades, tendrá que presentar una solicitud por obra y categoría y todos los trabajos, excepto los de novela gráfica que pueden ser colectivos o en colaboración, deben estar escritos por un solo autor o autora, en la lengua original a la que se presenta.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha subrayado que este certamen, "afianzado como referente en el panorama literario, sirve de escaparate a nuevas voces, contribuyendo a consolidar sus trayectorias profesionales otorgando visibilidad y reconocimiento". Y ha incidido también en que se trata de unos premios "consolidados y con un compromiso real con la literatura contemporánea".