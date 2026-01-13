COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- Cultura destina 8,4 millones a la protección, recuperación y restauración del patrimonio valenciano

VALENCIA/ Carmen Ortí destaca que la Generalitat "ha duplicado en un año las ayudas a la protección del patrimonio cultural"

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades concede cerca de 8,4 millones de euros para la protección, recuperación y restauración del patrimonio cultural valenciano, según se establece en la resolución que ha publicado el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Al respecto, la consellera del ramo, Carmen Ortí, ha enfatizado que en 2025 "se han duplicado las subvenciones concedidas a los bienes inmuebles que integran el patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana, la mayor cantidad destinada nunca por la Conselleria en una convocatoria de este tipo, duplicando el importe asignado en la resolución del año anterior al pasar de 3 a casi 7 millones de euros".

En concreto, de esta cantidad 6.898.073 euros corresponden a las subvenciones para la conservación y protección de patrimonio inmueble; 992.949 euros para promover la redacción de catálogos y planes directores de bienes de interés cultural y 488.981 euros para la recuperación de las construcciones de piedra en seco. Estas ayudas se harán efectivas entre los ejercicios 2025 y 2026.

Carmen Ortí ha destacado que "esta cifra permitirá actuar sobre muchos e importantes ejemplos del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana de todas las tipologías que precisan actuaciones, en grandes ciudades pero también en pequeños municipios y zonas de despoblamiento, llegando a todos los rincones de la Comunitat Valenciana" y ha añadido que "es una muestra del compromiso del Gobierno valenciano con su preservación".

Asimismo, la consellera ha recordado que "vamos a consolidar el Plan Restaura como principal instrumento para la conservación de nuestro patrimonio cultural con actuaciones que van a permitir revertir el abandono que sufrían muchos de nuestros bienes inmuebles".

A través de estas ayudas, el Consell visibiliza e incrementa el peso de la restauración del patrimonio cultural de toda la Comunitat Valenciana en todos los municipios y lo convierte, al mismo tiempo, en un elemento vertebrador del territorio.

Entre los edificios que se beneficiarán de estas ayudas cabe señalar algunos ejemplos relevantes en la ciudad de Valencia, como son la restauración de la cubierta de 'les covetes' de la Iglesia de los Santos Juanes a la que se destina un importe de 200.000 euros; y la ayuda para la restauración de las puertas e iluminación de la fachada de la Iglesia del Temple, con 19.052 euros, ambos en la ciudad de València.

En Alicante, contempla intervenciones como obras de reparación y consolidación de las torres del Ayuntamiento de Alicante, a las que se destinan 200.000 euros; la rehabilitación de la cubierta en la basílica de Santa María con una inversión de 182.579 euros y la reparación de las cubiertas de la concatedral de San Nicolás de Bari por importe de 200.000 euros; así como la reparación de las campanas de la Catedral del Salvador de Orihuela, con una ayuda de 36.436 euros.

Por su parte, en Castellón, se actuará en varios emplazamientos de Morella, entre ellos en el acueducto del municipio con una ayuda de 189.736 euros, así como en el convento de los padres Servitas en Montán con 162.594 euros, además de intervenciones en diferentes castillos de la provincia.

Asimismo, se va a realizar una actuación para la conservación de la Colegiata de Gandia que recibe, a través de esta convocatoria, 144.280 euros para la restauración de su fachada norte.

Entre las solicitudes aprobadas se encuentran también los trabajos de consolidación y recuperación del Palacio Vizcondal de Chelva, que actualmente está incluido en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra, que recibirá 121.596 euros de la Generalitat; o la protección del yacimiento icnológico de Corcolilla, catalogado como BIC, en el término de Alpuente, al que se destinan 104.470 euros.

Además, resalta el proyecto de restauración, puesta en valor y musealización de la muralla medieval de Utiel, para la que la Conselleria ha concedido 152.082 euros; o la intervención arqueológica y de conservación del Acueducto romano de Peña Cortada en Calles, con 37.959 euros.

El pasado año la Conselleria de Cultura incrementó en un 400 % el importe máximo por solicitante de estas ayudas, que pasó de 40.000 a 200.000 euros, tope que mantiene en la actual convocatoria.

PIEDRA EN SECO Y CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO

La resolución publicada en el DOGV incluye también las ayudas concedidas para la redacción de catálogos y planes directores de bienes de interés cultural por parte de los ayuntamientos. En esta convocatoria se ha hecho hincapié en la simplificación de los trámites administrativos.

De esa forma, se ha agilizado al máximo la tramitación de los expedientes que se traduzca en la catalogación de todo el patrimonio cultural de los municipios de la Comunitat Valenciana de forma más rápida y eficaz.

Finalmente, se incluyen también en la resolución las ayudas que concede Cultura a recuperación, mantenimiento, conservación y protección de la piedra en seco, una arquitectura característica de la Comunitat Valenciana, especialmente en las comarcas del interior de la provincia de Castellón, que está protegida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.