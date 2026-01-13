COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- El MUV! 2026 ofrece un "cruce de estilos y formatos" en espacios de Poblats Marítims

VALENCIA/ VALÈNCIA, 13 (EUROPA PRESS)

Un "cruce de estilos y formatos" marcará la programación de 2026 del festival MUV! Música Urbana València, que se desarrollará a lo largo del mes de febrero y tendrá sus jornadas centrales los días 27 y 28 de febrero, con conciertos y actividades repartidos por distintos espacios de Poblats Marítims.

La oferta de la VIII edición --que la organización da a conocer ahora de forma completa-- combina artistas locales, nacionales e internacionales y recorre un amplio abanico de estilos musicales, desde el blues, el soul y el jazz hasta el afrobeat, la música clásica, la rumba, la electrónica o las fusiones contemporáneas, utilizando el barrio como escenario y punto de encuentro abierto a toda la ciudad.

Los conciertos y actividades tendrán lugar en espacios culturales y sociales como La Fábrica de Hielo, La Batisfera, Burning House, Stonecastle Brewery, la Sociedad Musical Poblados Marítimos, el Teatre El Musical (TEM), el Centre Cultural Reina 121 y el Centre Cultural Escorxador del Cabanyal, así como en comercios locales del barrio.

La edición arranca con propuestas íntimas y avanza hacia un fin de semana, el 27 y 28 de febrero, de programación intensa y diversa. Así, el festival se abrirá el 5 de febrero en el Centre Cultural Reina 121 con la inauguración de la exposición colectiva de 24 artistas, que ofrecen su interpretación de la frase de Celia Cruz "Las penas se van cantando". El acto estará acompañado por el concierto de Lili del Sol y Aliya Cycon, una propuesta que conecta sonoridades árabes y latinoamericanas desde una mirada sensible y contemporánea.

La música saldrá al encuentro de los comercios locales el sábado 14 de febrero con un miniciclo de cuatro conciertos en distintos negocios del barrio, en colaboración con SDMA (Sesión de Micros Abiertos) y ACIPMAR (Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítimo). La propuesta estará protagonizada por artistas destacados de las últimas sesiones y se completará con las intervenciones de arte urbano de los grafiteros Lamat y Kaos, que pintarán las persianas de dos comercios del Marítimo.

La inauguración oficial del festival tendrá lugar el 19 de febrero en el Teatre El Musical, con Maria Carbonell Blues Mood, una de las bandas con mayor proyección del blues y el rhythm & blues en España. El 21 de febrero, el MUV! se presentará en La Pérgola de la Marina con dos proyectos que ya forman parte de la historia del festival: Helen Helen, el dúo de rock, country y punk con base en València y raíces estadounidenses, compartirá escenario con Aurora & The Betrayers, banda madrileña de soul y R&B que destaca por su sonido analógico, su energía en directo y la voz carismática de Aurora García.

Las jornadas centrales arrancarán el viernes 27 de febrero con conciertos simultáneos que reflejan la diversidad estilística del festival. Anna Dukke actuará en Burning House con su mezcla de blues, soul y músicas de raíz. La Orquesta Filarmónica Martín i Soler de València llevará la música clásica a La Fábrica de Hielo. La Sociedad Musical Poblados Marítimos recibirá al New York Ska-Jazz Ensemble, colectivo pionero en la fusión de ska y jazz que llega desde Nueva York con un directo enérgico y bailable. Tras su concierto, la noche continuará con una sesión de Baodub (Dub to Jungle Set).

Mientras tanto, el músico y compositor valenciano Andrés Belmonte presentará en el Teatre El Musical su proyecto de fusión entre música valenciana y tradiciones árabes y mediterráneas, contando con la participación del compositor y multiinstrumentista Efrén López y del músico y percusionista palestino Omran Adrah.

El sábado 28 de febrero combinará programación diurna y nocturna, ampliando el abanico de propuestas. El Centro Cultural Escorxador acogerá la feria de ilustración A dos pasos, acompañada durante la mañana por el groove y el jazz manouche del trío LUQ, mientras que en el Centre Cultural Reina 121 tendrá lugar un taller de composición musical basado en el cuerpo como instrumento.

La Fábrica de Hielo acogerá el proyecto de batucada infantil Raízes y, por su parte, la Sociedad Musical Poblados Marítimos reunirá la Big Band Session de la escuela Sedajazz, colectivo musical valenciano fundado en 1991 y referente del jazz en España, con la participación de BarretJazz Big Band, Kaos Big Band y el Ensemble Jazz UPV.

Por la tarde y la noche, el recorrido musical continuará en La Batisfera, Stonecastle Brewery, Burning House y la Sociedad Musical Poblados Marítimos, con propuestas de varios estilos: Umpah!, cuarteto de fusión entre música clásica india, jazz y funk; Le Grand Miércoles, con su cruce de surf, western y raíces jamaicanas; La Fiesta de la Rumba, un proyecto colectivo valenciano pensado para el baile y la celebración; Looping Greis, un espectáculo en solitario que combina electrónica, voz, beatbox y percusión corporal; y Migue De La Rosa y Yaíma Orozco, con la participación de Jonás Estefen, que harán dialogar la canción cubana con el bolero, el son y el jazz.

HOMENAJE A ARTISTAS DEL PASADO

No faltarán tampoco proyectos que rinden homenaje a artistas del pasado, como el Tributo a Stevie Ray Vaughan, a cargo del trío Triple Trouble, unos de los músicos destacados de la escena rock y blues de la ciudad, y Blackbird Trio, con versiones y reinterpretaciones de R&B, neo-soul y fusión. El cierre del festival llegará de la mano de Ogún Afrobeat, formación de ocho músicos y referencia del afrobeat en España, que actuará en la Sociedad Musical Poblados Marítimos.

El certamen cuenta con la colaboración de entidades culturales del Ayuntamiento de València, asociaciones vecinales y comercios del barrio, así como con el apoyo de Caixa Popular, ACIPMAR y de las marcas valencianas Cerveza Tyris y La Fantástica Soda.

Con esta octava edición, el MUV! "refuerza su modelo de festival arraigado en los Poblados Marítimos y abierto a toda la ciudad, invitando al público a descubrir, durante el mes de febrero, una programación diversa que convierte el barrio en un punto de encuentro musical sin etiquetas", destacan los responsables de la cita cultural en un comunicado.