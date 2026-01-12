COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- Ortí se compromete a impulsar proyectos para preservar las tradiciones populares valencianas

VALENCIA/ VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS)

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha trasladado el compromiso de su departamento para seguir impulsando proyectos culturales y artísticos que contribuyan a preservar las tradiciones populares como parte del rico patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha manifestado en una reunión con la presidenta de la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana, Miriam Ortiz, informa la administración autonómico.

Este encuentro forma parte de la ronda de contactos que realiza la consellera con representantes de las organizaciones y entidades culturales de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de conocer sus inquietudes y trasladarles la voluntad de colaboración por parte de la Generalitat.