El director de cine Jafar Panahi pide apoyo internacional para Irán: "Se acerca una masacre"

El cineasta iraní Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro por 'Un simple accidente', ha pedido apoyo internacional ante la intensificación de la represión en Irán tras dos semanas de protestas y una respuesta violenta por parte de la República Islámica. El director, cuyo último filme figura en la preselección de los Oscar 2026 en la categoría de mejor película internacional, ha asegurado que "la República Islámica ha perdido por completo su legitimidad y ya no cabe ninguna duda al respecto".

En la misma entrevista con The Wrap, Panahi ha descrito un escenario de máxima presión para el poder, una tensión que considera que hace de la represión algo cada vez más extremo. "Parece que el régimen se encuentra en un callejón sin salida y las protestas de este año parecen lo más importante que ha ocurrido en todos estos años", explica el realizador, que señala que "como se trata de su existencia o de su no existencia, [el Gobierno] va a hacer cualquier cosa".

"Internet y los teléfonos están completamente cortados. No podemos llamar ni a móviles ni a líneas fijas, todo está desconectado. Cuando cortan internet del todo, sabemos lo que está pasando, significa que se acerca una masacre", advierte el director, cuya inquietud ha aumentado en los últimos días coincidiendo con el corte de comunicaciones después de que una movilización masiva de iraníes saliera a la calle a protestar contra el Gobierno.

En paralelo, Panahi y el cineasta iraní exiliado Mohammad Rasoulof difundieron una carta en la que alertaban de que el régimen "ha vuelto a recurrir a sus herramientas de represión más descaradas". De camino a la gala de los Globos de Oro, donde 'Un simple accidente' optaba a cuatro premios, entre ellos el de mejor película de drama, Panahi afirmó haber visto vídeos difundidos en internet sobre la respuesta oficial a las movilizaciones.

"Me dijeron que no debía ver los vídeos, pero no pude resistirme. Así que, la verdad, estuve de muy mal ánimo todo el día", relató Panahi.

Panahi ha subrayado que el aumento de contundencia en las respuestas del régimen respecto a anteriores episodios de represión se debe al alcance social de las actuales protestas: "Esta vez, los manifestantes han salido de todos los estratos de la sociedad. Y si caen en la desesperación y pierden la esperanza, va a ser muy, muy difícil lidiar con este régimen durante los próximos años".

"Por eso la República Islámica está siendo tan contundente y tan violenta. Y, por supuesto, todo el mundo está preocupado por sus compatriotas iraníes y por sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, cualquiera que sea detenido y se tema que esté muerto", apunta Panahi.

Preguntado por qué podría hacer la comunidad internacional, respondió con una apelación directa. "No sé qué se puede hacer, pero estamos en una situación en la que todo el mundo, periodistas, ciudadanos, políticos, cualquiera, puede hacer algo. Lo que sea que puedan hacer, deben hacerlo", ruega.

El trasfondo de su llamamiento está ligado también a la propia trayectoria de Panahi. Un simple accidente nace del tiempo que el cineasta pasó en prisión por lo que las autoridades calificaron como propaganda antigubernamental. Panahi ha sido detenido, acusado y encarcelado de forma reiterada durante más de una década, etapa en la que rodó varias películas de manera clandestina pese a una prohibición oficial de filmar.

Su nuevo largometraje, finalizado en París, gira en torno a un grupo de expresos políticos que cree haber localizado al carcelero que los torturó años atrás. Desde el otoño, Panahi ha promocionado la película fuera de Irán. Durante ese periodo, y sin estar presente en el país, fue condenado a un año más de prisión junto con la prohibición de salir de Irán durante dos años.

Aun así, el realizador reiteró su intención de volver al país al concluir su gira promocional. "En cuanto termine con la campaña de los Oscar, lo haré. Llevo cuatro meses diciendo esto. Desde el primer día que empezó la campaña, mencioné que me quedaría aquí hasta que termináramos y, después, volvería a Irán", recuerda. Sobre si la comunidad internacional podría proteger, el cineasta indica que "cuando ves a gente en la calle y a muchos de ellos los matan, los detienen, los hieren, no piensas realmente en esas cosas".

"Solo quiero reiterar que estoy pidiendo la ayuda de toda la gente del mundo, todos los periodistas, las organizaciones de derechos humanos, cualquiera que pueda hacer algo que crea que va a ser útil. Con cada minuto que se retrasa esa ayuda, están muriendo muchas personas inocentes", concluye Panahi.