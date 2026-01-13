EUSKADI.-Bilbao acoge la exposición 'Pakistán, una cultura por descubrir' dentro del programa Expodistrito

BILBAO/ BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

Expodistrito, el ciclo de exposiciones temporales descentralizadas organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, acogerá en su nueva edición la exposición 'Pakistán, una cultura por descubrir', que permanecerá abierta al público hasta el 29 de enero en el Centro Municipal Abando.

La muestra, que llega a Bilbao de la mano de la Embajada de Pakistán, se presentó en la tarde de este pasado lunes en la sala de exposiciones del Centro Municipal de Abando de la mano de concejala de Atención y Participación Ciudadana, Euskera, Agenda 2030 e Internacional, Eider Inunciaga, y el actual embajador de Pakistán en el Estado, Zahoor Ahmed, según ha informado el Ayuntamiento.

Asimismo, al acto contó con la participación del consejero de Comercio e Inversiones, Muhammad Ali Asghar, el fotógrafo especializado en viajes y montaña Javier Camacho, que recientemente ha visitado algunos de los espacios naturales que se ven en la muestra, junto a otros representantes de la corporación municipal y del ámbito cultural y social de la villa.

La exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 29 de enero en el Centro Municipal Abando, ofrece "un recorrido visual por la riqueza cultural de Pakistán", han avanzado desde el Consistorio bilbaíno.

A través de fotografías, la muestra invita a "descubrir un país que es mucho más que un territorio: es un crisol de antiguas tradiciones, manifestaciones artísticas y contrastes que se fusionan en una vibrante experiencia cultural". Asimismo, han destacado, constituye "una oportunidad para ver cómo la diversidad y la resistencia se combinan para ofrecer un panorama único del sur de Asia".

NUEVA EDICIÓN

El programa Expodistrito retoma su actividad a partir del mes de enero con una nueva edición en la que se ofrecerán propuestas de fotografía, pintura y narrativa gráfica. Desde el pasado 8 de enero y hasta el 31 de marzo, los Centros Municipales de los barrios bilbaínos acogerán las exposiciones que forman parte de este ciclo.

En esta nueva edición, se podrá disfrutar de las propuestas artísticas de Expodistrito en los Centros Municipales de San Inazio-Ibarrekolanda, Castaños, Otxarkoaga, Begoña, Santutxu, San Francisco, La Bolsa, Abando y Errekalde, y en el espacio sociocultural La Perrera del distrito de Basurto.

Esta iniciativa de apoyo al sector artístico y creativo es "uno de los pilares de la estrategia de impulso a la creación y la innovación en la villa" que contempla el Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033.