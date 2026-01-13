EXTREMADURA.-La exposición del concurso de fotos de Apamex y Diputación de Badajoz sobre la discapacidad llega a Mérida

MÉRIDA/ MÉRIDA, 13 (EUROPA PRESS)

La exposición del Concurso de Fotografía 'Sin Barreras', en su décima edición, ha sido inaugurada en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, donde se podrán ver hasta el 13 de febrero las 30 obras realizadas por artistas nacionales que pretenden reflejar la diversidad, la inclusión y una imagen positiva de las personas con discapacidad a través del arte.

La iniciativa, organizada por la Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura (Apamex) y la Diputación de Badajoz, ha sido presentada anteriormente en diversos espacios culturales y residenciales de la provincia.

La cita ha tenido lugar este martes con la participación de la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo; el presidente de Apamex, Jesús Gumiel; y el artista galardonado Jorge Puig Amores.

Así, Gumiel ha explicado que se trata de una exposición que permite a los ciudadanos de Mérida "visualizar buenas prácticas en accesibilidad", y ha destacado que los fotógrafos y aficionados se han convertido en "un gran aliado" para mostrar ciudades, entornos y espacios a través de la "fotografía como una herramienta de lujo para concienciar".

Por ello, la muestra recoge "mensajes impactantes" sobre una sociedad en constante cambio. Entre ellas, una imagen de una escuela de flamenco en Sevilla que refleja a una usuaria en silla de ruedas bailando, mientras que otra, de una escuela de danza, muestra a una alumna con prótesis "perfectamente" integrada en la clase.

Asimismo, Gumiel ha insistido en que se destinen recursos y medios para que las personas con discapacidad puedan tener una "vida libre", y ha señalado que gracias a este concurso y exposición se están "eliminando barreras que permiten a estas personas moverse y participar libremente".

Por su parte, la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, ha asegurado que desde el Ayuntamiento de Mérida están trabajando en otras iniciativas para que "la fotografía, el arte y la inclusión se unan", y ha invitado a la ciudadanía de Mérida a visitarla.

ARTISTA Y OBRA GALARDONADA

El artista pacense Jorge Puig Amores ha sido el ganador del primer premio de la décima edición del concurso 'Sin Barreras', con su obra 'Confidencias', que muestra a una chica en silla de ruedas contando sus secretos a su caballo.

Además, su obra ha sido representada en acuarela y carboncillo por dos pintoras de la Escuela Amateur Municipal de Zafra, que muestran una vez más "el impacto del mensaje fotográfico y el interés ciudadano", ha expresado el presidente de Apamex, Jesús Gumiel.

Ante la pregunta de los medios sobre cuál fue la inspiración de su instantánea, Jorge Puig ha explicado que visualizó la imagen antes de captarla; y, según su opinión, ante una "sociedad tan deshumanizada", los animales nos están "adelantando por la derecha".

Finalmente, el galardonado ha mostrado su "orgullo" por la obtención de su primer premio, y ha destacado que "la competencia es cada vez mayor, ya que hay profesionales muy buenos a nivel nacional".

Cabe recordar que hasta el próximo 16 de febrero se encuentra abierto el plazo de presentación de candidaturas para la undécima edición del certamen, con un primer premio valorado en 1.500 euros y el segundo, tercero y cuarto de 500 euros cada uno.