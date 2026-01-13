EXTREMADURA.-El Museo Helga de Alvear de Cáceres estrena un ciclo de cine con películas programadas por Thomas Hirschhorn

CÁCERES/ CÁCERES, 13 (EUROPA PRESS)

El Museo Helga de Alvear de Cáceres estrena un ciclo de cine con películas programads por el artista Thomas Hirschhorn, que ha disfrutado de "carta blanca" para seleccionar los films que se proyectarán en el auditorio del museo cada jueves, a las 18,00 horas, desde el 15 de enero hasta el 17 de mayo, y cuyas sesiones serán de acceso totalmente gratuito.

Mediante este nuevo programa, denominado 'Helga Cine en el Museo', el museo cacereño amplia a través de las producciones cinematográficas los discursos que vertebran las exposiciones. En este caso, el ciclo forma parte de la programación paralela de 'My Atlas # Our Atlas', primera gran antológica dedicada a Thomas Hirschhorn, comisariada por la directora del Museo, Sandra Guimarães, y que puede disfrutarse hasta el mes de mayo.

La primera sesión de 'Helga Cine en el Museo: Carta blanca a Thomas Hirschhorn' tendrá lugar este jueves, 15 de enero, con la proyección de 'Stalker' (1979), de Andrei Tarkovski, considerada una de las obras maestras del cine y elegida personalmente por Hirschhorn como apertura de este proyecto cinematográfico.

"He elegido esta película porque es la más maravillosa y poética de todas las películas. Me encanta la figura del 'Stalker', el guía, un guía sin conocer él mismo el camino ni la verdad. Por lo tanto, para guiar a dos invitados científicos y filósofos a través de la zona prohibida y abandonada, lanza un peso con una marca y lo sigue allá donde cae", ha explicado el artista.

En palabras de Hirschhorn esta película "es una hermosa metáfora de la misión del artista". "Andrei Tarkovski es el más grande: todas sus películas, sin excepción, son obras maestras", ha subrayado.

Entre las películas seleccionadas en el ciclo se encuentran también El Cazador (1978) de Michael Cimino; Midsomar (2019) de Ari Aster o Están vivos (1989) de John Carpenter, entre muchas otras elegidas especialmente para cada sesión.

La iniciativa refuerza el compromiso del Museo Helga de Alvear de poner los artistas en el centro de sus programas y ofrecer experiencias de arte diversas, que favorezcan una comprensión expandida del mundo contemporáneo a través de distintos lenguajes y formatos, contribuyendo a hacer del museo un espacio de reflexión y un lugar de encuentro dentro del contexto artístico.