Muere la directora de cine y teatro, guionista, realizadora de televisión y novelista Josefina Molina, a los 89 años

Según ha precisado la Academia de Cine a través de una nota, la también patrona de honor de la Fundación Academia de Cine, la cordobesa Josefina Molina, fue "una de las pocas mujeres de su generación que pudo dedicarse a la dirección y que trató de hacer del cine un espacio donde la mujer también pudiera sentirse representada".

Asimismo, la directora de cine y teatro, guionista, realizadora de televisión y novelista se valió "de todos los medios que le fueron posibles" para contar las historias que narra en sus obras "luchando siempre por ser fiel a su mirada".

"Fascinada" con Jean Renoir

Nacida en Córdoba en 1936 al poco de estallar la Guerra Civil, Molina quedó "fascinada" con 'El río', de Jean Renoir, lo que motivó a que comenzara su andadura como directora de cine. Asidua en videoclubs, tal y como ha relatado la Academia de Cine, fundó una compañía de teatro con la que dirigió cuatro obras. Posteriormente, en 1962, colaboró en el programa de radio 'Vida de espectáculo' con la sección feminista 'La mujer y el cine'.

Tras diversos trabajos como ayudante de realización, su salto en el cine llega en 1973 con la adaptación de 'Vera, un cuento cruel', protagonizada pro Fernando Fernán-Gómez, Julieta Serrano y Alfredo Mayo, y con un guion en el que participó Lola Salvador Maldonado.

No obstante, su trabajo más destacado no llegó hasta 1981 con 'Función de noche', un largometraje a medio camino entre la ficción y el documental, donde los actores Lola Herrera y Daniel Dicenta mantienen una "descarnada conversación sobre el fracaso de su matrimonio".

Abriendo camino a otras miradas femeninas

Asimismo, para facilitar el camino de las futuras mujeres cineastas, fundó en 2006 la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), de la que era Presidenta de Honor junto a Inés París, Chus Gutiérrez, Itziar Bollain, Helena Taberna e Isabel Coixet, entre otras.

Seis años después, Molina fue galardonada con el Goya de Honor, siendo la primera mujer directora de cine en conseguirlo. En la gala agradeció el premio por la representación que suponía para las mujeres cineastas que vendrían después y dedicó el galardón a las directoras que no tuvieron la misma suerte.

La SGAE despide "con tristeza" a un "referente"

La vicepresidenta del Colegio Audiovisual de SGAE, Inés París, ha afirmado que las mujeres del sector pierden un "referente" y se quedan "huérfanas" con el fallecimiento de Josefina Molina, gracias a quien el mundo audiovisual es ahora "mejor".

"Hoy despedimos con tristeza a nuestra socia Josefina Molina, referente de tantas mujeres cineastas. Pionera y revolucionaria, su talento, compromiso y contribución deja una huella imborrable", publica este sábado en su cuenta de X SGAE Audiovisual, que convoca unos premios con su nombre.

París señala que Molina era una "mujer extraordinaria" con la que mantuvo una gran relación: "Igual que tantísimas mujeres a las que nos ayudó a mejorar en nuestra carrera profesional, aconsejándonos y guiándonos con enorme cariño", recuerda.

"Hoy todas las mujeres hemos perdido una referente, nos quedamos huérfanas en un sentido, pero sabemos que su obra se conserva, siguen con nosotros sus extraordinarias películas y series", apunta la vicepresidenta.

El cuerpo de la directora de cine será velado en el tanatorio de Boadilla del Monte (Madrid) a partir de las 16.00 horas de este sábado.