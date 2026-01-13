La Fiscalía investiga una denuncia contra Julio Iglesias después de que exempleadas le acusen de agresión sexual

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación por una denuncia contra el cantante Julio Iglesias, después de que exempleadas de su servicio doméstico le hayan acusado de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.

Así lo ha comunicado este martes el Ministerio Público, que ha indicado que la denuncia fue presentada el pasado 5 de enero y que ha incoado diligencias de investigación penal preprocesales que tienen "carácter reservado", añadiendo que no dará de momento más detalles "en aras a la protección prioritaria de las presuntas victimas".

Antiguas trabajadoras --una empleada de hogar y una fisioterapeuta-- aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por 'elDiario.es' en colaboración con Univisión Noticias.