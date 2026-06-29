El fotógrafo ourensano Miguel Muñiz gana el Premio de Creación Fotográfica Luis Ksado con la serie "Aventados"

La serie fotográfica que presentó Miguel Muñiz, bajo el título "Aventados", destaca "por su gran coherencia narrativa y por su atmósfera evocadora que documenta a las personas en su entorno rural con una visión poética", según la Diputación de A Coruña. El ourensano Muñiz se hace así con este reconocimiento en una convocatoria en la que su trabajo se codeó con el de otros 80 autores.

Los motivos que el jurado destacó en la concesión de este XX Premio de Creación Fotográfica Luis Ksado se concretan en su visión del entorno, su sensibilidad y la perspectiva personal con la que Muñiz retrata y documenta a las personas en su ámbito rural. Además, se destacó su "coherencia narrativa", entendida como la solidez de su trbajo, el hilo conductor y la lógica visual y temática de su obra.

Todas las fotos de la serie premiada se pueden ver aquí:

Además del reconocimiento profesional, que se suma a otro anterior otorgado también por la Diputación de A Coruña en el año 2022 cuando su serie fotográfica Nordés recibió una mención de honor, el galardón actual está dotado con un premio económico de 6.500 euros. Asimismo, la obra pasará a formar parte de una exposición itinerante; además de conformar el catálogo oficial de esta vigésima edición.

Las cinco obras finalistas, que formarán parte de esta muestra itinerante y del catálogo oficial, son Néboa, de Carlos Folgoso Sueiro (Verín, Ourense); Terra negra, de Tono Arias (A Estrada, Pontevedra); Terra de promesas , de Roberto de la Torre (Vigo); Latencia , de Rodrigo Sánchez Suárez (Oleiros) y La mente vacía, de Raquel López Pajares (Madrid).