Galería | Banksy es Robin Gunnigham y su arte urbano sale del anonimato, en fotos
¿PIERDE O GANA VALOR?
Uno de los misterios mejor guardados del arte contemporáneo, la identidad real que hay detrás de la firma del artista urbano Banksy, ha quedado al descubierto, o no.
Una investigación de la agencia de noticias Reuters avala que Banksy es Robin Gunningham, un ciudadano de Bristol de 52 años, que desde hace tiempo que se presenta bajo el alias de David Jones, uno de los nombres más comunes en Reino Unido. Esta conclusión se basa en documentos policiales, registros de viaje, testimonios y una confesión manuscrita vinculada a un arresto en Nueva York. Al margen de los datos, documentos y pruebas presentadas, los representantes legales de Banksy niegan la veracidad de varios detalles y afirman que revelar su identidad violaría su privacidad y pondría en riesgo su trabajo, además de afectar su libertad creativa.
Hasta ahora, el anonimato ha sido uno de los reclamos añadidos a su arte denuncia y quizá una circunstancia que también ha revalorizado sus obras en el mercado.Habrá que estar atentos a cómo evoluciona ahora su cotizació y cómo afronta el artista su nueva etapa, ya con una identidad pública o que muchos dan por veraz.
Mientras el debate sigue en torno a este artista, algunas de sus obras más icónicas se pueden mirar y disfrutar reunidas en una sorprendente exposición. El aún Banksy está en Barcelona en el Moco Museum y permite al visitante sumergirse en el mundo satírico y de denuncia de uno de los artistas de arte urbano más relevantes y transformadores de nuestro tiempo. Desde mensajes y reclamos, hasta imágenes poéticas.
Esta obra es la señal de tráfico de metal serigrafiada titulada "Stop Sign" (2023/24), una pieza escultórica distintiva creada por el artista Banksy.
Esta imagen muestra una obra de arte enmarcada titulada "Di-Faced Tenner" creada por Banksy, que consiste en un billete falso de 10 libras esterlinas con el rostro de la princesa Diana en lugar de la reina Isabel II.
Esta obra es una famosa pieza de arte estarcido titulada "Flower Thrower" o "Love is in the Air", creada por el artista callejero británico Banksy.
La imagen muestra la famosa obra de arte urbano "Pulp Fiction" del artista Banksy, que parodia la película de Quentin Tarantino reemplazando las armas de los personajes por plátanos.
La imagen muestra la obra de arte titulada "CCTV Scorpions" del artista Banksy.
Bansky creó una serie de serigrafías, de edición limitada, cuya venta se destinó al apoyo del pueblo de Ucrania. Las obras de arte muestran un ratón arañando el lateral de una caja con la palabra "Frágil" escrita en ella.
La obra Laugh Now (Ríe ahora) del artista Banksy, originalmente creada en 2002.
La imagen muestra una obra de arte titulada "Smiling Copper" del artista callejero Banksy, que satiriza a la autoridad policial, a la izquierda. Y a la derecha . La imagen muestra dos paneles de la obra Laugh Now (Ríe ahora) del artista Banksy, originalmente creados en 2002.
La imagen muestra la obra titulada "Bomb Hugger" o "Bomb Love" del artista urbano Banksy, que representa a una niña abrazando una bomba contra un fondo rosa.
A la izquierda, una obra titulada "Choose Your Weapon" del artista Banksy, lanzada en 2010 y producida por Pictures on Walls, que muestra a una figura con capucha sosteniendo una cadena con un perro al estilo de Keith Haring. El cuadro de la derecha es una obra de arte titulada "Banksquiat" de Banksy, creada en 2019 como homenaje al artista Jean-Michel Basquiat. La obra representa una noria cuyas cabinas son las famosas coronas de Basquiat, criticando la comercialización del arte callejero.
Esta imagen muestra la obra de arte Niña con globo (Girl with Balloon) del artista Banksy, famosa por representar la fragilidad de la esperanza y la inocencia. Banksy
Esta imagen muestra el "Flower Thrower Triptych" (Tríptico del Lanzador de Flores) del artista urbano Banksy.
A lo largo de los años, Banksy ha creado diversas versiones del motivo de la Virgen María y el Niño Jesús. Esta versión sobre una placa de acero galvanizado es una alegoría a que ni en las guerras más crudas falta lo básico que una madre ofrece a su hijo. En esta impactante "Madonna and Child" , una Virgen María amamanta al niño Jesús, obra pintada sobre chatarra y donde el pezón es un tubo oxidado.
