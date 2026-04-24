Galería | La foto del año y las finalistas o resto de imágenes que han participado en el World Press Photo 2026
FOTOPERIODISMO
La foto del año en el World Press Photo ha estado arropada por otra larga lista de imágenes sorprendentes que nacen de la vocación por el reporterismo y por la necesidad de mostrar y denunciar lo que pasa a nuestro alrededor a través de lo que capta un objetivo.
"El fotoperiodismo nunca ha sido un trabajo fácil. Nunca ha sido lucrativo, ni seguro, ni ha garantizado una audiencia. Y, sin embargo, los fotógrafos van. A los juzgados y a las zonas de conflicto, a los rincones más recónditos del mundo donde se escribe la historia sin testigos. Van porque creen que ver importa. Que las pruebas importan"
“Buscábamos historias que reflejaran la realidad de Europa. Historias que tuvieran la sensibilidad de abordar temas muy difíciles, pero que también nos hicieran reflexionar sobre ellos. Hay historias muy importantes, incluso en espacios íntimos y domésticos, que pueden ayudarnos a comprendernos mejor"
Estas son algunas de ellas.
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