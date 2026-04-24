Galería | La foto del año y las finalistas o resto de imágenes que han participado en el World Press Photo 2026

"El fotoperiodismo nunca ha sido un trabajo fácil. Nunca ha sido lucrativo, ni seguro, ni ha garantizado una audiencia. Y, sin embargo, los fotógrafos van. A los juzgados y a las zonas de conflicto, a los rincones más recónditos del mundo donde se escribe la historia sin testigos. Van porque creen que ver importa. Que las pruebas importan"

— Kira Pollack - Presidenta del jurado mundial