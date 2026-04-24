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Galería | La foto del año y las finalistas o resto de imágenes que han participado en el World Press Photo 2026

FOTOPERIODISMO

La foto del año en el World Press Photo ha estado arropada por otra larga lista de imágenes sorprendentes que nacen de la vocación por el reporterismo y por la necesidad de mostrar y denunciar lo que pasa a nuestro alrededor a través de lo que capta un objetivo.

"El fotoperiodismo nunca ha sido un trabajo fácil. Nunca ha sido lucrativo, ni seguro, ni ha garantizado una audiencia. Y, sin embargo, los fotógrafos van. A los juzgados y a las zonas de conflicto, a los rincones más recónditos del mundo donde se escribe la historia sin testigos. Van porque creen que ver importa. Que las pruebas importan" — Kira Pollack - Presidenta del jurado mundial
“Buscábamos historias que reflejaran la realidad de Europa. Historias que tuvieran la sensibilidad de abordar temas muy difíciles, pero que también nos hicieran reflexionar sobre ellos. Hay historias muy importantes, incluso en espacios íntimos y domésticos, que pueden ayudarnos a comprendernos mejor" — Silvia Omedes - Presidenta del jurado europeo

Estas son algunas de ellas.

Galería | La foto del año y las finalistas o resto de imágenes que han participado en el World Press Photo 2026
1/9 Galería | La foto del año y las finalistas o resto de imágenes que han participado en el World Press Photo 2026 | WPP 2026
Concurso de Fotografía 2026 - World Press Photo del Año Separados por hielo
2/9 Concurso de Fotografía 2026 - World Press Photo del Año Separados por hielo. | Carol Guzy
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3/9 Concurso de Fotografía 2026 - Finalista del World Press Photo del Año Emergencia humanitaria en Gaza. | Sable Nuraldin
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4/9 Concurso de Fotografía 2026 - Finalista del World Press Photo del Año Las pruebas de las mujeres Achi | Víctor J. Azul
Concurso de Fotografía 2026 - Europa - Individual Ataque ruso contra Kyiv
5/9 Concurso de Fotografía 2026 - Europa - Individual Ataque ruso contra Kyiv | Evgeniy Maloletka
Concurso de Fotografía 2026 - Europa - Individual Emma, la robot social
6/9 Concurso de Fotografía 2026 - Europa - Individual Emma, la robot social | Paula Hornickel
El incendio de Monterrei visto por el fotoperiodista Brais Lorenzo.
7/9 Concurso de fotografía 2026 - Europa - Historias Tierra quemada | Brais Lorenzo
Concurso de fotografía 2026 - Europa - Historias Inglaterra Louise
8/9 Concurso de fotografía 2026 - Europa - Historias Inglaterra Louise | Sanna Sjöswärd
Concurso de fotografía 2026 - Europa - Historias Guerras de drones
9/9 Concurso de fotografía 2026 - Europa - Historias Guerras de drones | David Guttenfelder

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