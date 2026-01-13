GALICIA.-Un concierto y una ruta conmemorarán el 150 aniversario de 'O Tío Marcos d'a Portela' el 7 de febrero en Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA/ Las actividades, organizadas por el CCG, homenajearán a Lamas Carvajal, promotor de la primera publicación periódica en gallego

OURENSE, 13 (EUROPA PRESS)

El Consello da Cultura Galega ha organizado para el 7 de febrero en Ourense un concierto y una ruta, entre otras actividades, con el objetivo de celebrar el 150 aniversario de 'O Tío Marcos d'a Portela', la primera publicación periódica monolingüe en gallego, que data de 1876.

Según el comunicado, la ruta mencionada recorrerá diez lugares con un significado especial para Valentín Lamas Carvajal, principal promotor de la publicación al que también se quiere homenajear.

El concierto, que se celebrará en el Liceo de Ourense, dará paso a una comida a la que los interesados pueden apuntarse de manera telefónica u online. Antes de ello, el Consello ha anunciado que se realizarán una ofrenda foral y distintos representantes institucionales intervendrán.

Asimismo, los actos contarán con la colaboración de la Asociación de Medios en Galego (Amega), que efectuará una jornada sobre la inteligencia artificial y la desinformación en los días previos, y el periódico La Región, encargado de publicar ese mismo 7 de febrero un especial.

El Consello da Cultura Galega, además, ha anunciado la digitalización definitiva de la colección, que estará disponible a través del portal electrónico de la 'Galiciana'.

Respecto a la figura de Lamas Carvajal, también han convocado distintos actos conmemorativos para el 4 de septiembre y el 1 de noviembre, fechas de su muerte y nacimiento respectivamente.

El nacimiento del periodista, a su vez, será recordado por la ONCE con la dedicación del cupón de ese día a su figura, ya que, conforme al comunicado, el promotor del medio "sufrió una discapacidad visual" desde los veinte años.

LA HISTORIA DE LA PUBLICACIÓN

'O Tío Marcos d'a Portela' apareció por primera vez en Ourense en 1876. Dedicado principalmente a la opinión y a la sátira a través de un elenco de colaboradores y el propio Lamas Carvajal, llegó a tener tiradas de 4.000 ejemplares de periodicidad quincenal.

La presencia de mujeres colaboradoras, la orientación a las clases populares o la creación de una tendencia que imitarían varios periódicos, permitieron que, a ojos del Consello, la publicación construyera "un modelo de prensa popular".