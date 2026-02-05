La Heavy recuerda a Robe: “¿Cuánto más necesito para ser Dios?”

La Heavy rinde homenaje a la figura del carismático líder de Extremoduro, fallecido recientemente, en su número 478 -ya a la venta en quioscos y agotado en su versión online-, un número en el que destaca por encima de todo la figura de un genio con mayúsculas que se ha ido, Robe Iniesta, con la pregunta “¿Cuánto más necesito para ser Dios?”. La revista que dirige Mariskal Romero ofrece en sus páginas todo un legado del “alma máter” de Extremoduro, y lo hace a través de las voces de muchos de los que caminaron a su lado y testimonios de amigos y compañeros como Alén Ayerdi (mánager de Extremoduro y batería de Marea), David Lerman (Robe), Alfredo Piedrafita (Barricada) o Niko del Hierro (Saratoga), entre otros. Lo firma Juan Destroyer, que tantas veces pudo entrevistar al maestro de Plasencia. El número ofrece además un interesante artículo de otro de los grandes recientemente desaparecidos, Jorge Martínez, el icónico líder de los irreverentes Ilegales.

Además, la celebración del 40º aniversario del disco “The Ultimate Sin” de Ozzy Osbourne, en un nuevo viaje en el tiempo de manos de Mariano Muniesa, y en la actualidad nacional, el 35 aniversario de Porretas, la gira de Fito & Fitipaldis presentando “El monte de los aullidos”, el histórico concierto en el que Obús reunió a su formación clásica en el Palacio Vistalegre o la reunión de Saratoga con Leo Jiménez, despedida para Jero Ramiro antes del inicio de una nueva etapa para la banda.

Mariskal recuerda en su adiós editorial a Robe y Jorge Martínez, dos de los que ya no están y que ocuparon muchos de los números de una publicación que celebra 44 aniversario. En interiores, Juan Destroyer se echa a un lado y le pide a algunos de los compañeros de viaje de Iniesta que hablen de quien es ya mucho más que un icono del rock nacional.

Como decía el crítico Carlos Marcos en su despedida a Robe el pasado 10 de enero en el diario El País, el triunfo de Extremoduro, el grupo que Robe fundó a finales de los ochenta, se produjo sin que se enteraran ni la gran industria musical ni las secciones de Cultura de los medios de comunicación. “La calle escribió —fue la que se dio cuenta primero del talento de un hombre curtido en ambientes duros que supo fusionar con visceralidad los arrabales del rock con una poesía vehemente que el pueblo entendió y quedó conmovido”, profundamente conmovido con el ritual musical lleno de talento y rabia de un mago. Extremoduro irrumpió en un panorama musical dominado por la resaca de la Movida y un rock urbano que empezaba a repetirse. Robe aportó algo distinto: crudeza lírica, visceralidad emocional y poesía callejera. Sus letras desgarradas hablaban de amor, adicciones, libertad, sexo, dolor y trascendencia con una sinceridad que desarmaba sin filtros. A lo largo de tres décadas, Extremoduro publicó discos que hoy forman parte del canon del rock en español. La banda certificó numerosos discos de platino y llegó a encabezar las listas de ventas en varias ocasiones, un logro excepcional para un grupo que nunca buscó la comercialidad ni se sometió a las reglas del mercado.

Jorge Martínez es otro de los grandes protagonistas del número de La Heavy (cien páginas de puro rock). El líder de Ilegales, fallecido en diciembre, es con Robe póster central de la publicación y recibe el homenaje póstumo de David Esquitino, “Morirse —dice en su artículo— debería ser ilegal”.