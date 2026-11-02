Muere Juan Atkins, pionero del tecno, a los 64 años en México

El DJ estadounidense Juan Atkins, considerado uno de los pioneros de la música tecno, ha muerto a los 64 años en México, según confirmó su agencia de representación. El artista tenía previsto actuar este pasado sábado en un concierto en Ciudad de México, pero no llegó a participar en el evento.

Atkins fue encontrado inconsciente en la habitación de su hotel antes de la actuación y posteriormente fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto, según informó su agencia, Greensmith Artists, a la revista especializada Resident Advisor. Por el momento, no se ha hecho pública la causa del fallecimiento.

La agencia recordó al músico a través de sus redes sociales con un vídeo y un mensaje de despedida: "Tantos años, tantos escenarios, tantos momentos que nunca olvidaremos (...) siempre pensamos que habría más". Según medios estadounidenses, el artista sufría desde hacía tiempo problemas de salud, especialmente relacionados con la diabetes, aunque no se ha confirmado que tengan relación con su muerte.

Una figura clave en el nacimiento del tecno

Nacido en Detroit, Juan Atkins comenzó su trayectoria musical en 1980, cuando formó el grupo Cybotron junto a Richard Davis. El dúo publicó en 1983 "Clear", un tema considerado uno de los trabajos fundamentales en la definición del sonido tecno.

Su influencia en la música electrónica se consolidó junto a Kevin Saunderson y Derrick May, sus amigos de infancia y compañeros en los conocidos como Belleville Three, el trío al que se atribuye un papel fundacional en el desarrollo del tecno de Detroit.

Saunderson también se despidió del artista a través de Instagram, donde destacó su legado: "Juan fue el creador del tecno, un verdadero visionario que abrió el camino a tantos de nosotros (...) Compartimos un viaje que cambió la música para siempre".