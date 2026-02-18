PasaTiempos con La Región, tu servicio diario de juegos inteligentes para entretenerte, aprender y ejercitar la memoria

Si quieres entrenar tu mente y pasar un buen rato de ocio, PasaTiempos La Región te ofrece una larga lista de juegos diarios con los que entretenerse, aprender o incluso ejercitar de forma saludable la memoria y la agilidad mental.

Los hay para todos los gustos y adaptados a las personas que dispongan de más o menos tiempo, así como más o menos afición a los pasatiempos. Desde el tradicional crucigrama, el sudoku o la sopa de letras, a otros más novedosos.

Encuentra tu juego favorito y acepta el reto.

ENTRA Y JUEGA

¿Con qué juegos me puedo entretener?

Listado de PasaTiempos La Región • El juego de la memoria (Wordle) • Memory • Sopa de letras • Parejas • Puzle • Crucigrama • Mini crucigrama • Sudoku fácil • Sudoku medio • Sudoku desafío • Sudoku rápido • Siete letras

PasaTiempos La Región | La Región

Un total de doce juegos con los que plantearse un reto diario. Los lectores pueden usar este servicio desde cualquier lugar y, además, se pueden utilizar a través de cualquier dispositivo; ya sea desde el móvil o a través de la tablet o del ordenador.

Disfruta de la amplia oferta de pasatiempos que La Región ofrece de forma gratuita a sus lectores.

¿Estás preparado para empezar?

PasaTiempos con La Región