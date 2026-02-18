PasaTiempos con La Región, tu servicio diario de juegos inteligentes para entretenerte, aprender y ejercitar la memoria
¡TE ANIMAS!
La Región te invita a jugar y a pasar el tiempo de forma inteligente a través de todos estos pasatiempos disponibles a diario
No esperes más. ¡Entra aquí y Juega!
Si quieres entrenar tu mente y pasar un buen rato de ocio, PasaTiempos La Región te ofrece una larga lista de juegos diarios con los que entretenerse, aprender o incluso ejercitar de forma saludable la memoria y la agilidad mental.
Los hay para todos los gustos y adaptados a las personas que dispongan de más o menos tiempo, así como más o menos afición a los pasatiempos. Desde el tradicional crucigrama, el sudoku o la sopa de letras, a otros más novedosos.
Encuentra tu juego favorito y acepta el reto.
¿Con qué juegos me puedo entretener?
Listado de PasaTiempos La Región
• El juego de la memoria (Wordle)
• Memory
• Sopa de letras
• Parejas
• Puzle
• Crucigrama
• Mini crucigrama
• Sudoku fácil
• Sudoku medio
• Sudoku desafío
• Sudoku rápido
• Siete letras
Un total de doce juegos con los que plantearse un reto diario. Los lectores pueden usar este servicio desde cualquier lugar y, además, se pueden utilizar a través de cualquier dispositivo; ya sea desde el móvil o a través de la tablet o del ordenador.
Disfruta de la amplia oferta de pasatiempos que La Región ofrece de forma gratuita a sus lectores.
¿Estás preparado para empezar?
