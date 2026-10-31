La película “Dao”, de Alain Gomis, gana la Espiga de Oro

El jurado da a conocer hoy a los ganadores en la lectura del palmarés, donde destaca el largometraje de Gomis “por su singular forma cinematográfica, en la que el ritmo, la duración y el movimiento crean una atmósfera a la vez íntima e inmersiva”.

“El extraordinario logro de la película reside en evocar un espacio libre, abierto y poroso, entre la ficción y el documental, en el cual lo personal y lo colectivo, lo visible y lo sensible, resuenan con una intensidad hipnótica”, pone en valor el jurado.

En “Dao”, Gomis reivindica la herencia y el legado multicultural a través de la memoria de una familia franco-guineana que celebra una boda en Francia y un ritual de despedida en Guinea-Bisáu. El cineasta, que no puede acudir a recoger el galardón por motivos familiares, se impone entre los 22 títulos a concurso de la Sección Oficial con esta obra que Flamingo Films distribuye y llegará a los cines españoles en primavera de 2027.

Asimismo, se otorga la Espiga de Plata a la película “La Gradiva”, ópera prima de la francesa Marine Atlan, que “conquista a todo el jurado” por su “riqueza narrativa, que combina con maestría, el naturalismo y lo novelesco, los arrebatos líricos y las profundidades mitológicas, las verdades sociológicas y los vértigos metafísicos”.

El jurado también resalta el trabajo de los actores y actrices, escogidos por el equipo del filme entre estudiantes y asociaciones juveniles reales, por su actuación “conmovedora” en esta propuesta que capta el sentir de una generación en todos su matices.

Premio “Ribera de Duero”

El Premio Ribera de Duero a la Mejor Dirección es para el cineasta argentino Lisandro Alonso por su “capacidad para transformar el lenguaje contemplativo en una experiencia cómplice” en “La libertad doble”.

En las categorías a Mejor interpretación de la Sección Oficial triunfan la italiana Alba Rohrwacher como Mejor actriz por su papel protagonista en “A good little soldier”, del francés Stéphane Brizé, y el francés Swann Arlaud por el suyo en “Un hombre de nuestro tiempo (A man of his time)”, del francés Emmanuel Marre.

El jurado de la Sección Oficial concede, por otro lado, el Premio Renault a la Mejor Dirección de Fotografía a Olivier Boonjing por su trabajo en “Un hombre de nuestro tiempo”; el Premio Miguel Delibes al Mejor Guion a la austríaca Sandra Wollner por “Everytime”; el Premio “José Salcedo” al Mejor Montaje a Guillaume Lillo por su labor en “La Gradiva”, y una Mención Especial al filme “Aquí”, del portugués Tiago Guedes. En la sección Punto de Encuentro, “Nine temples to heaven”, del tailandés Sompot Chidgasornpongse, se lleva el Premio homónimo, mientras el jurado del mismo otorga el Premio Especial Fundos a “Cinemanía”, del español Marc Ferrer.

En el apartado de cortometrajes el premio es para “Class photo”

En el apartado de cortometrajes, se otorgó la Espiga de Oro a la Sección Oficial de este formato a “Class photo”, del lituano Arnas Balciunas, y las dos Espigas de Plata a “Primer fuego”, de Blanca Camell, y “Crónica del cansancio”, de Natalia Marín, ambas españolas.

En la categoría de Mejor Corto Europeo triunfó “Pithead”, del belga Wannes Vanspauwen y el francés Pol De Plecker, mientras que el Mejor Corto Español fue “L’enterrament de la sardina”, de Mariona Martínez, y el Premio Castilla y León en Corto se lo llevó la propuesta de animación “Under the lake”, de Juan Carlos Mostaza.

Otros galardones

Por otra parte, “Salen las lobas”, de Claudia Estrada Tarascó, y “Rose”, del austríaco Markus Schleinzer, se hicieron con los Premios del Público en Punto de Encuentro y Sección Oficial, respectivamente. En los reconocimientos temáticos, la Espiga Verde se la llevó “Benigno”, del español David Bauté, y la Espiga Arcoíris “La Gradiva”, de Marine Atlan. El Premio Fipresci, que otorga la prensa internacional, fue para “I rarely wake up dreaming”, de la alemana Isabelle Stever con guion de la ucraniana Anna Melikova.

Finalmente, el Jurado Joven concedió el Premio en la categoría de cortos a “Tamagotchi escarlata”, del chileno Francisco Visceral; el Premio Punto de Encuentro a “A day in the life of Jo: chapte phaedra”, de la griega Jacqueline Lentzou, y el Premio al largo de Sección Oficial a “Queen at sea”, del estadounidense Lance Hammer.