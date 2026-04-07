Puedes colgar un Picasso único en tu casa por tan solo 100 euros

El cuadro titulado “Tête de femme”, pintado en 1941 y perteneciente a la colección de Opera Gallery, será sorteado entre todos los participantes en esta especie de tómbola solidaria. El objetivo es ayudar a la Fondation Recherche Alzheimer. Impulsada por Peri Cochin, esta iniciativa ya ha recaudado en todas sus convocatorias más de 10 millones de euros para causas solidarias subastando piezas de arte pintadas por el autor del Guernica.

En esta ocasión, la causa es ponerle freno al alzheimer, una enferemedad degeneraitva que afecta en España a más 800.000 personas, de acuerdo con estimaciones de la Sociedad Española de Neurología. El pintor malagueño Pablo Picasso se suma a la lucha contra el alzheimer a través de la convocatoria de “1 Picasso por 100 euros”. El sorteo se lleva a cabo por la casa de subastas Christie's en París a las 18:00 horas del próximo 14 de abril.

120.000 papeletas a la venta

Con un precio de 100 euros, cada una de las 120.000 papeletas da la opción de poder tener un Picasso único en casa, ademas de colaborar en el impulso de la investigación contra el alzheimer.

El cuadro “Tête de femme” es un guache sobre papel que retrata a Dora Maar, donde se pueden observar tonalidades grises y blancas, en linea con las que aparecen en El Guernica.

Esta es la tercera edición de esta iniciativa solidaria que ha provocado que un joven de Pensilvania ( Estados Unidos) o una contable italiana puedan contar ya con una obra del artista español en su poder. Las papeletas se pueden adquirir a través de la página web 1picasso100euros.com

La Fondation Recherche Alzheimer con presencia en España

Creada en 2004 por el médico Olivier de Ladoucette, la Fondation Recherche Alzheimer ayuda a la investigación de esta enfermedad neurológica y financia proyectos en algunos países como Francia, España o Alemania.

Con el dinero recaudado en esta edición se va a invertir en cinco proyectos de investigación que abarcan desde la genética y los biomarcadores a nuevas posibilidades de tratamiento.