Rosalía arranca su primer concierto en Madrid con mucha magia y un gran poder escénico
LUX TOUR
La superestrella catalana Rosalía inaugura su gira española en el Movistar Arena ante más de 15.600 personas, combinando flamenco, electrónica y ballet, compartiendo y viviendo momentos únicos con sus fans
Rosalía inició su gira española Lux Tour con un concierto arrollador en el Movistar Arena de Madrid, que reunió a más de 15.600 espectadores. La artista catalana transformó el escenario en un espectáculo operístico, combinando música, danza y escenografía barroca, y consolidando su estatus como estrella global del pop contemporáneo.
Nunca voy a olvidar esta noche. Estoy muy feliz de estar en Madrid, hace más de una década que vengo y quiero mucho a esta ciudad
El concierto comenzó con un despliegue de 20 músicos de la Heritage Orchestra, rodeados de luces estroboscópicas y elementos teatrales que incluían cruces, escaleras y una caja gigante que dio paso a Rosalía, vestida con tutú y puntas de ballet, evocando una antigua caja de música. Desde las primeras notas de "Sexo, violencia y llantas y Reliquia", la cantante demostró su poderío vocal y escénico, generando un éxtasis colectivo entre el público.
El show se dividió en cuatro actos, cada uno con un ritmo y estética diferentes. En el segundo acto, Rosalía presentó versiones electrizantes de "Berghain", "Saoko" y "La Fama", combinando elementos de flamenco, reguetón, jazz y electrónica, y haciendo participar al público en una auténtica rave de luces y sonidos. En esta parte también recordó sus éxitos de "Motomami", mientras su presencia escénica mezclaba teatralidad y cercanía con la audiencia.
Durante el tercer acto, la artista incorporó piezas de sus trabajos anteriores, incluyendo El redentor de Los Ángeles, y ofreció un emotivo homenaje al arte clásico con su interpretación de "Can’t Take My Eyes Off You", recreando a la Gioconda entre luces y fans. Además, contó con la aparición de Esty Quesada, Soy Una Pringada, que aportó un toque de humor e interacción directa con Rosalía.
El intermezzo permitió momentos de intimidad, con canciones como "Dios es un stalker" y "La rumba del perdón", y culminó con el cierre majestuoso con "Magnolias", un responso musical que unió al público en un silencio respetuoso y ovaciones masivas. Rosalía, visiblemente emocionada, declaró: “Nunca voy a olvidar esta noche. Estoy muy feliz de estar en Madrid, hace más de una década que vengo y quiero mucho a esta ciudad”.
El Lux Tour continuará en Madrid los días 1, 3 y 4 de abril, antes de trasladarse a Barcelona. La gira, que ya pasó por Lyon, París y Zurich, marca la primera vez que Rosalía presenta su último disco Lux en España tras su deslumbrante lanzamiento internacional, mostrando una evolución artística que combina rigor musical, teatralidad y espectáculo visual de primer nivel.
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