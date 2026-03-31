Rosalía arranca su primer concierto en Madrid con mucha magia y un gran poder escénico

Rosalía sobre el escenario del Movistar Arena en Madrid, durante su primer concierto del Lux Tour en España.

Rosalía inició su gira española Lux Tour con un concierto arrollador en el Movistar Arena de Madrid, que reunió a más de 15.600 espectadores. La artista catalana transformó el escenario en un espectáculo operístico, combinando música, danza y escenografía barroca, y consolidando su estatus como estrella global del pop contemporáneo.

Nunca voy a olvidar esta noche. Estoy muy feliz de estar en Madrid, hace más de una década que vengo y quiero mucho a esta ciudad

El concierto comenzó con un despliegue de 20 músicos de la Heritage Orchestra, rodeados de luces estroboscópicas y elementos teatrales que incluían cruces, escaleras y una caja gigante que dio paso a Rosalía, vestida con tutú y puntas de ballet, evocando una antigua caja de música. Desde las primeras notas de "Sexo, violencia y llantas y Reliquia", la cantante demostró su poderío vocal y escénico, generando un éxtasis colectivo entre el público.

El show se dividió en cuatro actos, cada uno con un ritmo y estética diferentes. En el segundo acto, Rosalía presentó versiones electrizantes de "Berghain", "Saoko" y "La Fama", combinando elementos de flamenco, reguetón, jazz y electrónica, y haciendo participar al público en una auténtica rave de luces y sonidos. En esta parte también recordó sus éxitos de "Motomami", mientras su presencia escénica mezclaba teatralidad y cercanía con la audiencia.

Durante el tercer acto, la artista incorporó piezas de sus trabajos anteriores, incluyendo El redentor de Los Ángeles, y ofreció un emotivo homenaje al arte clásico con su interpretación de "Can’t Take My Eyes Off You", recreando a la Gioconda entre luces y fans. Además, contó con la aparición de Esty Quesada, Soy Una Pringada, que aportó un toque de humor e interacción directa con Rosalía.

El intermezzo permitió momentos de intimidad, con canciones como "Dios es un stalker" y "La rumba del perdón", y culminó con el cierre majestuoso con "Magnolias", un responso musical que unió al público en un silencio respetuoso y ovaciones masivas. Rosalía, visiblemente emocionada, declaró: “Nunca voy a olvidar esta noche. Estoy muy feliz de estar en Madrid, hace más de una década que vengo y quiero mucho a esta ciudad”.

El Lux Tour continuará en Madrid los días 1, 3 y 4 de abril, antes de trasladarse a Barcelona. La gira, que ya pasó por Lyon, París y Zurich, marca la primera vez que Rosalía presenta su último disco Lux en España tras su deslumbrante lanzamiento internacional, mostrando una evolución artística que combina rigor musical, teatralidad y espectáculo visual de primer nivel.