Saiz dice que le merece "mucho" respeto la investigación sobre Julio Iglesias sin revelar si le retirarán distinciones

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que le merece "mucho" respeto la investigación periodística --de 'elDiario.es' en colaboración con Univisión Noticias-- sobre las acusaciones de agresión sexual a Julio Iglesias por parte de exempleadas del servicio doméstico, aunque no ha revelado, a preguntas de los periodistas, si el Gobierno le retirará la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.

"No, no, como he dicho ni siquiera he tenido ocasión de leer al completo toda la investigación. Es muy importante que la ciudadanía no tenga ninguna duda de que el Gobierno es absolutamente firme, contundente y con un compromiso inquebrantable en contra de la violencia de género y que no haya ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad, sea el que sea, y siempre al lado de las víctimas", ha respondido Saiz en la rueda de presna posterior al Consejo de Ministros.

La ministra ha señalado que el Gobierno seguirá trabajando para que "no haya ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad" y ha afirmado que el Ejecutivo "no va a mirar hacia otro lado jamás".

Asimismo, ha advertido que no se debe "blanquear a la ultraderecha" porque "son negacionistas de la violencia de género". "Es tan importante que seamos contundentes contra esa lacra", ha apostillado.