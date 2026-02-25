Agustín, el entrenador del milagro en la CD Barco

El 11 de enero, el Centro de Deportes Barco perdía en el descuento frente al Somozas y se quedaba empatado a puntos con el Noia, que ocupaba posiciones de descenso. Era el segundo partido de Agustín Ruiz (Barakaldo, 1973) en el banquillo barquense y la situación pasaba a ser crítica. Desde entonces, el Barco ha logrado un empate y cinco victorias consecutivas, lo que le ha dejado con una renta de 11 puntos sobre el descenso y a solo cuatro de la zona de play off.

El entrenador vasco, artífice de la remontada rojilla, asegura que “lo que estamos haciendo es una barbaridad, estar casi en descenso y de repente ganar cinco partidos seguidos ante rivales como Compos, Boiro o Céltiga, que están en las primeras posiciones, no es nada fácil”. Añade que “cambiar dinámicas es muy difícil y lo que han conseguido los chicos tiene un gran valor”, y que su filosofía se basa en que “tienen que ser híper competitivos y que aquí no se regala nada, el esfuerzo es innegociable”. Ruiz destaca también el énfasis en el orden, tanto atacando como defendiendo, lo que ha convertido al Barco en un equipo muy difícil de ganar.

Después de acumular cuatro partidos sin encajar, el Barco ganó 3-5 al Céltiga en un encuentro donde, según Ruiz, “a nivel defensivo hemos cometido varios errores, aunque también es cierto que el rival atacaba con seis o siete jugadores, lo que te obliga a estar sometido”. Aun así, el equipo logró marcar cinco goles y pudo ser más, porque se fallaron varias ocasiones claras.

A pesar del buen momento de los de Valdeorras, Ruiz mantiene los pies en el suelo: “tenemos que continuar siendo humildes y tener los dos pies en Tercera, cuando lo consigamos, el primer ambicioso soy yo, pero ojo, quedan tres meses duros y aún no hemos conseguido el objetivo”. Añade que “toca seguir trabajando y sumando para certificar la permanencia, no nos podemos distraer con otras cosas”.

El mejor momento del Barco coincide con el parón por la Copa de Regiones UEFA, y el extécnico del Barbadás afirma que “esta semana vamos a aumentar la carga de trabajo al no jugar el fin de semana, tenemos que prepararnos para lo que viene, que son semanas con tres partidos y tenemos una plantilla de solo 18 jugadores”. Ruiz considera que “el parón nos viene bien para refrescar las ideas, calmarnos y pensar en lo que nos queda”.

No habrá jornada de liga al jugar Galicia

Este fin de semana no habrá liga en la categoría al jugar la selección gallega la fase final nacional de la Copa Regiones UEFA entre el viernes y el domingo. Galicia, que cuenta en sus filas con el centrocampista Noel Álvarez, del Barco, se medirá en semifinales a las Islas Canarias.