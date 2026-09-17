Álvaro Selas, exfutbolista ourensano diagnosticado de ELA: “Este partido sirvió para visibilizar la enfermedad”

En el descanso del partido entre la UD Ourense y la Selección de Ourense, el gran protagonista de la noche, Álvaro Selas, valoró el acto: “Me emociona la cantidad de gente que ha venido esta noche, tanto del fútbol como de fuera del fútbol. También me quiero acordar de Luismi, al que también se ha homenajeado. La gente ha respondido a las mil maravillas apoyando esta causa. Estoy muy orgulloso por todo lo que se ha recaudado y lo que las personas siguen aportando. Quiero transmitir mucho ánimo a la gente que está pasando la misma enfermedad que yo, hay que ser positivo y luchar”.

Además, puso en valor que el partido ha sido un escaparate para dar a conocer esta enfermedad: “Este encuentro ha servido para dar visibilidad a la ELA y al resto de enfermedades raras”. Selas finalizó dando gracias “a Aodemper, a las autoridades, a los entrenadores y a los jugadores que han estado aquí”.

Todo ello en una noche en la que los que fueran compañeros de Luismi en CD Ourense homenajearon al exfutbolista.

El partido

En el apartado deportivo, la UD Ourense se impuso 2-1 gracias al doblete de Jansonas. En el 13, el lituano aprovechó una asistencia de Héctor Janeiro para batir a Atanes y antes del descanso, el propio Jansonas resolvió dentro del área.

En el segundo tiempo, ambos equipos realizaron numerosos cambios y la Selección de Ourense recortó distancias en el minuto 60 con un tanto de José Pérez tras un pase filtrado de Enio. El marcador ya no se movería en un partido en el que fútbol y solidaridad volvieron a ir de la mano.