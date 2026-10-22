Los apuntes de la Preferente: Arnoia, Barbadás, Verín y Auriense

Marcos Álvarez, del Arnoia: “La gente disponible está rindiendo por encima de lo esperado”

El Arnoia derrotó 1-2 al Alternavia y se colocó sexto, pese a las numerosas bajas. Marcos Álvarez, entrenador de los arnoieses, pone en valor el esfuerzo de su equipo: “Con las ausencias que arrastramos, la gente que está disponible está dando un rendimiento incluso por encima de lo esperado, y eso es algo muy positivo para el equipo. Estamos muy contentos con el trabajo de todos porque se está haciendo un esfuerzo enorme. Además, tres juveniles que jugaron el sábado, estuvieron el domingo con nosotros para echarnos una mano, de hecho Íker volvió a jugar y nos dio aire. Esperamos ir recuperando a la gente poco a poco para volver a estar al máximo nivel”.

Álvaro Soriano, del Barbadás: “Varios de los goles que nos hacen son errores evitables nuestros”

Después de tres encuentros sin ganar, el Barbadás se impuso el 4-3 al Villalonga. “En general, el partido nos dejó sensaciones muy buenas. Creo que en la primera parte estuvimos muy bien. Además de los tres goles, generamos ocasiones para incluso hacer alguno más. Luego, en la segunda sí que bajamos algo, también por el cansancio. Estoy muy contento por volver a ganar, que llevábamos tres jornadas sin hacerlo y además contra un muy buen equipo como el Villalonga. Eso sí, tenemos margen de mejora en el aspecto defensivo. Varias de las ocasiones y goles que nos generan son errores evitables nuestros”, dice el azulón Álvaro Soriano.

Jorge Aires, del Verín: “Creo que la derrota ante el Cambados es del entrenador”

El Verín vio truncada su racha de resultados tras caer 3-0 ante el Cambados en Burgáns. Vítor Pereira, técnico de los rojillos, se muestra autocrítico: “Creo que esta derrota es del entrenador. Posiblemente, no he hecho una buena preparación del partido. Jugamos contra un equipo muy competitivo, que estudió bien al nuestro y que nos marcó muy temprano en los dos tiempos. Eso condicionó toda la estrategia. Creo que los momentos en que sufrimos los goles fueron cruciales. Después no logramos superar una línea defensiva bien replegada y preparada para salir en contras. Mis futbolistas lo intentaron, tuvimos ocasiones, pero no marcamos”.

Raúl Gallego, del Auriense: “Con trabajo y esfuerzo, los resultados llegarán pronto, estoy seguro”

El Auriense perdió 1-2 ante el Moaña en un partido donde fue de más a menos. “Creo que en los primeros minutos ellos nos apretaron bien arriba y nos costó mucho salir de esa primera línea, aunque después del gol, ellos dieron un paso atrás y nos sentimos cómodos y pudimos empatar al poco tiempo de su tanto. Luego, en la segunda parte ya no venían a presionar tan arriba y estuvimos más cómodos con balón, pero nos faltó estar arriba más vivos. Considero que el grupo está entrenando muy bien y tenemos que seguir en esta línea, con trabajo y esfuerzo estoy seguro de que los resultados llegarán pronto”, apunta Raúl Gallego.