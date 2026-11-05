Los apuntes de la Preferente: Arnoia, Barbadás, Verín y Auriense

Luis Vilachá, del Barbadás: “En los partidos donde no estás tan lúcido, lo importante es ganar”

El Barbadás venció 2-1 al Juvenil de Ponteareas y escala puestos. “Fue un partido complicado, justo como preveíamos. El rival se metió desde el inicio en su campo con un 1-5-4-1, y siempre es difícil atacar a un sistema así y generar situaciones claras. Desde el principio nos cedieron el balón y ahí nos sentimos cómodos. Aunque se adelantaron tras una pérdida nuestra, le dimos la vuelta al marcador. En la primera parte dominamos bastante, pero en la segunda nos costó mantener el balón en campo rival y tuvimos la posesión más en terreno propio. Aun así, en partidos donde no estás tan lúcido, lo realmente importante es sumar de tres”, comenta Luis Vilachá.

Búfalo, lateral del Verín: “No podemos tener desconexiones, nos penalizan mucho”

El Verín no pudo conseguir nada positivo en su visita a Atios tras caer 2-1 frente a los de O Carballo. Dani dos Santos “Búfalo” cree que la clave del encuentro estuvo en el balón parado: “Desde mi punto de vista realizamos un buen partido, en líneas generales. Perdimos por dos goles de estrategia, dos errores porque del balón parado del Atios habíamos hablado justo antes del partido y por dos momentos de desconexión nos metieron dos goles en cinco minutos”. En cuanto a lo que tienen que mejorar reconoce: “No podemos tener esas desconexiones, ya que nos penalizan mucho. En el resto, creo que somos un equipo bastante completo”.

Marcos Álvarez, del Arnoia: “En los jugadores se nota la carga física y mental que llevan”

El Arnoia empató 2-2 en Matamá, donde el rival jugó con diez desde el minuto 12. “El duelo se nos puso de cara muy pronto con un penalti a favor y una expulsión, pero lo fallamos y permitimos al rival que tuviera opciones. Lo pasamos mal en su juego directo, lo que propició que tuvieran llegadas. En una de esas cometemos una falta lateral y de ahí un penalti en contra. Le dimos la vuelta al marcador y pudimos matar en un mano a mano, pero pasamos a un penalti en contra, algo dudoso, donde nos empataron. Estamos llevando una carga física y mental grande los jugadores que tenemos disponibles y eso se notó”, dice Marcos Álvarez.

Dani Prado, del Auriense: “Era una semana muy dura y la solventamos ni tan mal, la verdad”

El Auriense arrancó un empate ante el Villalonga (1-1) y sigue al borde del descenso. “Llegábamos con muchísima carga tras el esfuerzo en O Couto ante el Dépor, en un campo de hierba natural al que no estamos acostumbrados y teniendo que correr muchísimo detrás del balón. Era una semana durísima en la que nos medíamos a rivales de la talla de Porriño, Dépor y Villalonga. Creo que la solventamos ni tan mal. En Porriño sacamos un empate fuera. Ante el Dépor competimos dentro de nuestras posibilidades y frente a un equipazo confeccionado para estar entre los cinco primeros, como es el Villalonga, logramos sumar”, asegura Dani Prado.