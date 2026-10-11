El Arenteiro busca dar la sorpresa ante un potente Sarriana

Complicada salida del Arenteiro, que visita el campo de A Ribela para medirse al conjunto local de la Sarriana, uno de los llamados a pelear por el ascenso. La mejor noticia para el técnico verde Marc Vidal es que tiene a todos los jugadores disponibles, toda vez que vuelven el portero Esteban Ruiz, que estaba sancionado, y el defensa David Nespereira, que tras varias semanas ya está recuperado de un golpe en las costillas. Es duda Brian por un golpe en un dedo de un pie.

El técnico del Arenteiro sabe de la dificultad del choque: “Es un partido complicado por el rival, uno de los favoritos para ser campeón, pero se ve que todos los encuentros son igualados y que competimos en todos. El equipo está muy unido y aunque tenemos que mejorar en esos despistes que nos están constando caros, vamos con confianza para sumar algo”.

A Ribela; 18:00 horas.