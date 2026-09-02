REGRESO A TERCERA
El Arenteiro, centrado en lo verde
REGRESO A TERCERA
Después de un verano muy movido en los despachos y en el mercado, el Arenteiro se prepara para su regreso a Tercera Federación cinco años después. Tras confeccionar a última hora una plantilla que parte de cero, el equipo ha realizado una pretemporada en la que los jugadores se han tenido que ir conjuntando a marchas forzadas.
“Para como pintaba la situación al principio, la pretemporada ha sido bastante positiva. Desde el primer momento hemos confiado en el presi (Francisco Vázquez) y en Álex (Fernández), el cual en tiempo récord ha hecho un equipo que va a competir muy bien. Sabemos que nos va a costar un pelín más de lo normal, ya que todos los jugadores son nuevos y al principio fue hándicap el hecho de que no nos conocíamos”, sostiene Marc Vidal, entrenador del Arenteiro.
Tras unas semanas de adaptación, el técnico verde tiene claro que “el equipo empieza a tener muy claras las cualidades de cada uno”, que es lo principal, además de ir asimilando a lo que queremos jugar. Considero que de mediocampo hacia arriba tengo jugadores para poder tener el balón, aunque también tenemos mucha velocidad por fuera, por lo que intentaremos ser un equipo de correr y eso pasa por ser muy vertical. Tendremos que irnos adaptando a los diferentes contextos de los partidos y cuando toque defender bien arropaditos, también lo haremos”.
En cuanto al objetivo de un equipo que debuta el domingo, a las 20:00 horas, en Espiñedo frente al Barco, reconoce que “es la permanencia y tener estabilidad. Al principio se nos consideró la banda de la categoría, pero con el paso de la pretemporada está cambiando esa tónica”.
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